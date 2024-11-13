تركيب 75 وصلة مياه مجانية للأسر الأولى بالرعاية بالفيوم

تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الفيوم، نجحت جمعية الأورمان فى تركيب عدد 75 وصلة مياه شرب مجانية بقرى المظاطلي وفانوس والروضه وألروبيات ومعصرة صاوي و العزيزية بمركز طامية فى محافظة الفيوم.



وأكد جبريل عبدالوهاب، وكيل زوارة التضامن الاجتماعى بالفيوم، على الدور المجتمعي البارز لجمعية الاورمان، والتي استطاعت أن تضع اسمها في لوحة شرف العمل الأهلي، لما قدمته خلال الفترات السابقة من المشاركة في إطلاق المبادرات الإنسانية والنبيلة لرعاية الأسر الأكثر إحتياجاً، وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية لهم بمختلف محافظات الجمهورية.



من جانبه قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الهدف من تركيب وصلات مياه شرب نقية توفر حياة كريمة للأسر الأكثر احتياجا تضمن لهم المعيشة في مسكن مناسب تتوافر فيه المستلزمات الضرورية للحياة فيه من مياه شرب نقيه، لافتًا أن الأسر المستفيدة التي تم اختيارها وفقا لعدة معايير منها المستوى المادي والاقتصادي والمعيشي للأسر المستحقة وفق معايير التنمية وترتيب النطاقات الأشد احتياجا.



يأتي ذلك في إطار التعاون الدائم و الوثيق بين محافظة الفيوم وجمعية الأورمان، وانطلاقا من الحرص على الاهتمام بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر إستحقاقاً من أبناء المحافظة وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.



وأضاف «شعبان»، أن الجمعية تصل للقرى الأكثر احتياجًا بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة فى أرجاء محافظة الفيوم، تحت إشراف ورعاية مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظة، مشيرًا إلى أن المواطن المستفيد من خدمات الأورمان لا يتحمل أي تكاليف على الإطلاق، لافتًا إلى أن هذه الخدمات تقدم محانًا إلى المستفيدين.



يذكر أن جمعية الأورمان على مدار الأعوام السابقة قامت بتركيب 58,355 وصلة مياه بجميع محافظات الجمهورية.

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