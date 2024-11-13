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الأربعاء 13 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة وبطريرك الكنيسة المارونية

اتصال هاتفي بين وزير
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية وبطريرك الكنيسة المارونية
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تواصل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة خلال زيارته اليوم الأربعاء، إلى العاصمة اللبنانية بيروت مع البطريرك بشارة بطرس الراعي، بطريرك الكنيسة المارونية، وذلك في إطار الدعم المصري للبنان على المستويين الرسمي والشعبي وجهود مصر لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على لبنان.

 وأكد دعم مصر الكامل للبنان في الظروف الحالية، مؤكدًا حرص الجانب المصري على سيادة لبنان ووحدته، وكذلك الأهمية التي توليها مصر لتعزيز دور مؤسسات الدولة اللبنانية.

كما استعرض وزير الخارجية كافة الجهود التي تقوم بها مصر على المسارين السياسي والإنساني، مؤكدًا أن مصر تعول على الدور الروحي لغبطة البطريرك من أجل الحفاظ على السلم الأهلي والوحدة الوطنية اللبنانية.

الخارجية الهجرة بيروت بدر عبد العاطي لبنان