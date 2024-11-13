الخبير النمساوي يصدم الأهلي ويؤكد غياب أشرف داري لمدة شهر

تلقى مسئولو النادي الأهلي، صدمة جديدة بشأن موقف المدافع المغربي أشرف داري لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الذي يعاني من إصابة قوية في الكاحل.

ويعود أشرف داري من المغرب خلال الساعات المقبلة في ظل الراحة التي حصل عليها الفريق بسبب التوقف الدولي.

وكشفت مصادر داخل الأهلي لـ"البوابة نيوز"، أن الأشعة التي خضع لها أشرف داري مؤخرا وتم عرضها على الخبير النمساوي كشفت حاجة المدافع المغربي لفترة تأهيل جديدة لن تقل عن شهر راحة تامة لمدة شهر قبل العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية والمباريات.

وأضافت المصادر، أن الخبير النمساوي حذر من استعجال مشاركة "داري" في التدريبات والمباريات قبل التعافي تماما حتى لا تجدد الإصابة كما سبق من قبل.

وشدد المصدر على أن أشرف داري سيغيب لمنتصف شهر ديسمبر المقبل ليتأكد غيابه عن مباراة الأهلي في نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال يوم 14 ديسمبر في الدوحة .

وغاب أشرف داري عن المشاركة مع الأهلي منذ انضمامه لصفوف الفريق بداية الموسم الجاي بسبب الإصابة في الكاحل التي تعرض لها خلال معسكر منتخب المغرب في شهر سبتمبر.

ولم يشارك "داري" مع الأهلي إلا دقائق قليلة في مباراة العين الإماراتي في ربع نهائي كأس الانتركونتيننتال، قبل أن تتجدد إصابته في الكاحل ويستمر غيابه عن الفريق الأحمر مجددا.