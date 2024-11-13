«من الحمل الحرام بكفر الدوار لـ DNA بكفر الشيخ».. اتهامات صارخة وقرارات عاجلة| فيديو

تصدرت أزمة طبيبة كفر الدوار بالبحيرة؛ منصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث؛ بعد بث فيديو جدلي عن أزمة الحمل الحرام.

الطبيبة وسام شعيب أخصائية النساء والتوليد؛ كشفت ستر مريضة قاصر 14 سنة بالشهر الـ 8 من الحمل؛ كانت ترغب في الإجهاض بسبب الحمل نتاج علاقة غير شرعية؛ وتحدثت الطبيبة أيضًا عن سيدة أخرى تزوجت عرفيًا من شاب يصغرها بـ 15 سنة و تُريد تسجيل الجنين باسم زوجها العرفي وهو ابن لـ رجل آخر، حسبما ذكرت في فيديو عبر صفحتها.

أحالت الأجهزة الأمنية ونقابة الأطباء الواقعة للتحقيق؛ وأمرت النيابة بحبس الطبيبة 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ للتعدي على المبادئ والقيم الأسرية؛ و الإخلال بالنظام العام والأضرار بالسلم؛ ونشر أخبار كاذبة وتكدير سلم الرأى العام؛ وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.



في السياق ذاته، باشرت النيابة الإدارية لتحقيقات وأمرت بـ 6 إجراءات عاجلة

تشكيل لجنة لفحص حالات النساء والتوليد التى ناظرتها بالمستشفى الحكومي فحص حالات المواليد والأطفال حديثى الولادة المحجوزة بحضانات المستشفى مناظرت عيادتها الخاصة بمعرفة إدارة العلاج الحر إعادة تقرير شامل بما تسفر عنه أعمال اللجنة كافة الإجراءات خطوة تمهيدية لمثول المتهمة أمام النيابة الإدارية مواجهة المتهمة الطبية بما جاء ذكرة على لسانها بمقطع الفديو المصور

وبعد ساعات من واقعة طبيبة كفر الدوار ضبطت وزارة الداخلية سيدة أخرى ادعت أنها طبيبة تحاليل؛ وأن عددًا من المواطنين أجروا تحاليل "dna" وظهور أغلبية النتائج تؤكد عدم نسب الأطفال لوالديهما.

الداخلية أكدت أن السيدة حاصلة على بكالوريوس علوم زراعية ومقيمة بكفر الشيخ؛ وأنها ليست طبيبة وتدير معمل تحاليل بدون ترخيص وتستخدم إحدى الصفحات الطبية للنصب والاحتيال؛ جاء ذلك بعد أن تم ضبطها واتخاذ الإجراءات القانونية و اعترافها بالواقعة لتحقيق نسبة مشاهدة والحصول على أرباح مادية.