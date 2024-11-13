"اتصال" تنظم أول لقاء مفتوح بين القطاع الخاص وتنظيم الاتصالات لدعم القطاع وحماية حقوق المستخدمين

نظمت جمعية "اتصال" لقاءً مفتوحاً بين قيادات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وأكثر من 50 شركة تعمل في مجالات التكنولوجيا والاتصالات، وذلك بمقر "كرييتيفا قصر السلطان حسين كامل" في القاهرة. يهدف اللقاء إلى مناقشة سبل دعم قطاع الاتصالات في مصر وحماية حقوق المستخدمين.

شارك في اللقاء المهندس محمد إبراهيم، رئيس أول قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز، والدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس الإدارة التنفيذية والتواصل المجتمعي، حيث ناقشا مجموعة من المحاور المهمة، بما في ذلك تطوير الأطر التنظيمية وتوسيع انتشار تقنية الجيل الخامس، فضلاً عن التحديات المتعلقة باستيراد الأجهزة والمعدات المطلوبة للبنية التحتية.

أكد المهندس حسام مجاهد، رئيس جمعية "اتصال"، أن الجمعية تسعى لتسهيل الحوار بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، ما يساعد على تحسين تجربة المستخدمين وتعزيز بنية الاتصالات الرقمية. وأضاف مجاهد أن مثل هذه اللقاءات تسهم في تحقيق توازن يخدم مصالح المستخدمين والشركات، ويعزز من دور مصر كمركز إقليمي للتكنولوجيا.

تناول اللقاء عدة محاور أهمها:

تحقيق التوازن: بحث كيفية تحقيق توازن بين الدولة، المستخدم، والصناعة لتحقيق نمو مستدام في قطاع الاتصالات.

الأطر التنظيمية: استعراض التشريعات التي تهدف إلى حماية المصالح وتطوير التنظيم بما يلائم التكنولوجيا الحديثة.

شبكات الجيل الخامس: مناقشة مستقبل الجيل الخامس في مصر ودوره في رفع كفاءة الخدمات.

استيراد الأجهزة: تناول التحديات المرتبطة باستيراد المعدات، وآليات تسهيل دخول التقنيات الحديثة.

وفي ختام اللقاء، أكدت قيادات الجهاز التزامهم بمواصلة تطوير قطاع الاتصالات في مصر وفق رؤية التحول الرقمي، وتوفير بنية تحتية متطورة تدعم الابتكار، كما تم الاتفاق على استمرار التواصل بين جمعية "اتصال" والجهاز لتحقيق الأهداف المشتركة.