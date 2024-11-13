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الأربعاء 13 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

المصري البورسعيدي يحي ذكرى وفاة الـ 24 لحارس مرماه الإيطالي إيتوري موسكاتيلي

الإيطالي إيتوري موسكاتيلي
الإيطالي إيتوري موسكاتيلي
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أحيا النادي المصري البورسعيدي، الذكرى الـ24 لوفاة حارس مرمى الفريق في الأربعينيات، الإيطالي إيتوري موسكاتيلي.

ونشر النادي البورسعيدي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"،  منشور عن حرس مرماه الإيطالي قائلا" تمر الذكرى السنوية الرابعة والعشرون لرحيل حارس المصري الأسطوري، الإيطالي الأصل والمصري المولد والهوى ايتوري موسكاتيلي، والذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم من العام 2000 عن عمر يناهز نحو 84 عامًا.”

ويعد حارس المرمى الإيطالي، ايتوري_موسكاتيلي  (12 أبريل 1916 - 13 نوفمبر 2000 ) من أهم حراس المرمي ومثل المصري لسنوات في الأربعينيات، قبل أن يلعب دوراً بطولياً إبان العدوان الثلاثي على بورسعيد عندما نقل بعدسته الخاصة كافة جرائم العدوان.

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الإيطالي إيتوري موسكاتيلي النادي المصري البورسعيدي النادي المصري