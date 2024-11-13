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الأربعاء 13 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تكريم موجه الميكانيكا العملي لبلوغه سن التقاعد بالعريش

تعليم شمال سيناء
تعليم شمال سيناء
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 كرم حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشمال سيناء  اليوم  المهندس  سبعاوي  عبد الكريم محمد موجه عام الميكانيكا العملي  لبلوغه السن القانوني للتقاعد،  بحضور المهندس ممدوح الشربيني مدير عام التعليم الفني ، وقيادات التعليم بديوان عام المديرية ، ومديري الإدارات التعليمية بالتعليم الفني ، وبديوان عام المديرية ، وموجهي العموم والموجهين بالتعليم الفني.
بدأ الحفل بالسلام الوطني ، ثم القرآن الكريم ، ثم عرض فيديو عن المحتفى به ،  هذا 

وأشاد الحضور في كلماتهم  بهذه المناسبة بالأخلاق الحميدة التي يمتاز بها وكذلك إتقانه وتفانيه فى عمله ، 

وألقى وكيل الوزارة كلمة بهذه المناسبة أشاد فيها بتفاني المهندس سبعاوي 
في عمله خاصة في لجنة الصيانة بالتعليم الفني ، كما أشاد بعمله في كافة الوظائف التي عمل بها ، وتمنى له بالتوفيق في حياته الجديدة .

التربية والتعليم والتعليم الفني حمزه رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشمال سيناء حمزه رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مديري الإدارات التعليمية