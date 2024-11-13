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الأربعاء 13 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

صلاح محسن لاعب المصري يتعرض لحادث سير

اللاعب صلاح محسن
اللاعب صلاح محسن
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تعرض اللاعب صلاح محسن،  لاعب فريق المصري البورسعيدي لحادث سير صباح اليوم الأربعاء.

ونشر اللاعب عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لسيارته معلقا عليها "الحمد لله يا رب".

في سياق اخر، سيطر التعادل السلبي على آخر مباراة لفريق المصري أمام فريق الجونة، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري، وذلك رغم استحوذ المصري على الكرة خلال المباراة ولكن دون هجمات حقيقية لتهديد المرمى، بينما اعتمد الجونة على الهجمات المرتدة القليلة كان أبرزها تسديدة اللاعب بلال يوسف التي تصدت لها عارضة حارس مرمى المصري محمود جاد.

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فريق المصري صلاح محسن مواقع التواصل الاجتماعي