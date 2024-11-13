ارتفاع ضحايا القصف الإسرائيلي على منزل بمنطقة المواصي إلى 8 شهداء

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل بارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على منزل بمنطقة المواصي غرب خان يونس إلى 8 شهداء، اليوم الأربعاء.

وفي سياق متصل، قال يوسف أبو كويك، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من خان يونس، إنّ الاعتداءات الإسرائيلية والجرائم التي ترتكب بحق المدنيين في شمال قطاع غزة مستمرة، إذ يواصل الاحتلال الإسرائيلي استهداف من تبقى في منطقة مشروع بيت لاهيا ومدينة بيت حانون، موضحا أن الاحتلال دفع بمزيد من النازحين إلى مدينة غزة.

وأضاف أنّ الاحتلال الإسرائيلي أحرق مراكز الإيواء، مشيرا إلى أنّ اليوم كانت الجريمة مكتملة الأركان، حينما جرى استهداف مجموعة من المواطنين الذين كانوا يجرون عربة صوب مستشفى كمال عدوان، إذ استهدفتهم طائرة مسيرة وقتلت جميع من كان حول العربة، وأسفرت عن 6 شهداء.

وتابع: «الاحتلال الإسرائيلي استهدف أيضا منزل عائلة أبو ناصر في محيط منطقة شارع القسام في بيت لاهيا، وأسفر عن شهداء وجرحى مازالوا موجودين داخل المبنى، لكن غياب جهات الإغاثة عن شمال قطاع غزة يحول دون إنقاذ هؤلاء الجرحى».