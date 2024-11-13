في زيارة مفاجئة.. وزير التعليم ومحافظ أسوان يتفقدان عددا من المدارس

أجرى السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى يرافقه اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان زيارة ميدانية مفاجئة وغير معلنة لعدد من المدارس بمحافظة أسوان لمتابعة إنتظام العملية التعليمية ، وتأكيداً لتطبيق مختلف الآليات والقرارات المنظمة للعملية التعليمية والتى تستهدف بالإرتقاء بالمنظومة ، وقد رافق الوزير خلال الزيارة الدكتور أحمد المحمدى، مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة .

وإستهل وزير التربية والتعليم ومحافظ أسوان جولتهما بزيارة مدرسة "إبريم الإعدادية المشتركة" التابعة لإدارة نصر النوبة التعليمية والتى تضم عدد (١٩١) طالبا وطالبة حيث تفقدا فصول المدرسة، وتأكدا من إنخفاض الكثافات الطلابية بها ، وتابعا جهود خفض الكثافات الطلابية بها، وطرق شرح المعلمين للدروس ومستوى التحصيل الدراسي للطلاب .

وعقب ذلك توجه الوزير والمحافظ إلى مدرسة إبريم الإبتدائية التابعة لإدارة نصر النوبة التعليمية والتى تضم عدد (١٨٣) طالبا وطالبة ، حيث تفقدا فصول رياض الأطفال بالمدرسة، وفصول صفوف الأول والرابع والخامس الإبتدائى.

وحرص الوزير والمحافظ على الإطلاع على كراسات الواجب والحصة، حيث ثمن جهود المعلمين في المدرسة ووجههم بتعزيز مهارات القراءة والكتابة لدى الطلاب .

كما قام الوزير والمحافظ بزيارة قرية مُصمُص حيث تفقدا مدرسة مُصمُص الإبتدائية التابعة لإدارة نصر النوبة التعليمية ، والتى تضم عدد 171 طالباً وطالبة ، حيث إطمأن وزير التربية والتعليم ومحافظ أسوان على نسب الكثافات الطلابية داخل الفصول ، وإطلع على كراسات الحصة والواجبات المدرسية .

كما تابع مدى الإلتزام بالتقييمات الأسبوعية داخل الفصول ، ثم توجه الوزير والمحافظ إلى زيارة مدرسة "محمد صلاح الدين الباقر الثانوية المشتركة" التابعة لإدارة نصر النوبة التعليمية وتضم عدد (٣٧٣) طالبا وطالبة .

ندوة توعوية حول "ترسيخ الأخلاق والقيم الحميدة ونبذ السلوكيات السلبية

وخلال جولتهما بالمدرسة، أشاد الوزير والمحافظ بندوة توعوية تم تنظيمها لطلاب المدرسة يقدمها أحد شيوخ الأزهر الشريف، حول "ترسيخ الأخلاق والقيم الحميدة ونبذ السلوكيات السلبية".

كما أكد الوزير على أهمية ترسيخ القيم الأخلاقية والسلوكيات الإيجابية لدى الطلاب ورفض السلوكيات السلبية، مشيرًا إلى حرص الوزارة على تكثيف التوعية بالظواهر السلبية .

وفى هذا السياق أكد الوزير أن وزارة التربية والتعليم تولي اهتمامًا كبيرًا بترسيخ القيم والسلوكيات الإيجابية، واكتشاف المواهب وتنمية المهارات لدى الطلاب، مع التأكيد على دورها في بناء جيل واعٍ ومثقف .

كما تفقد الوزير والمحافظ عدداً من المدارس التابعة لإدارة أسوان التعليمية بجزيرة أسوان النوبية وسط النيل والتى يتم الوصول إليها بواسطة اللنشات والمراكب فقط ، حيث تفقدا عدداً من الفصول، وإطلع وزير التربية والتعليم على نسب الحضور والغياب للطلاب وتبين أن نسبة الحضور تجاوزت الـ 90 % ، ومدى الإلتزام بتنفيذ القرارات والإجراءات المتبعة للتقييمات الأسبوعية، وانتظام العملية التعليمية بهذه المدارس .

وفى ختام زيارته لمحافظة أسوان أشاد السيد الوزير محمد عبد اللطيف بإنتظام العملية التعليمية في مدارس المحافظة، والجهود المبذولة لضبط سير العام الدراسى، مؤكدًا فخره واعتزازه بهذه المحافظة التى أنجبت جيلًا من العظماء في مجال الأدب والثقافة وغيرها من المجالات .

ومن جانبه ثمن الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جهود السيد الوزير محمد عبد اللطيف لضبط والإرتقاء بالعملية التعليمية وإنعكاس هذه الجهود على العملية التعليمية بالمدارس، مؤكداً حرص المحافظة على توفير كافة السبل وبذل كافة الجهود لتطوير العملية التعليمية بالمحافظة .

1000133594

1000133592

1000133588

1000133584

1000133585

1000133589

1000133581

1000133576

1000133575

1000133577

1000133574

1000133572