هاني أبو ريدة يتقدم بأوراق ترشحه لرئاسة اتحاد الكرة.. اعرف القائمة

تقدم المهندس هاني أبو ريدة، عضو المكتب التنفيذي بالاتحادين الدولي "فيفا" والإفريقي "كاف" ورئيس اتحاد الكرة السابق بأوراق ترشحه لرئاسة اتحاد الكرة في الانتخابات المقبلة.

وتم فتح باب الترشح في انتخابات اتحاد الكرة يوم 10 نوفمبر الجاري على أن تُقام الانتخابات يوم 10 ديسمبر 2024.

وتواجد المستشار القانوني للمهندس هاني أبو ريدة، بمقر اتحاد الكرة منذ قليل لتقديم أوراق ترشح قائمته للانتخابات، وسينافس هاني أبو ريدة على مقعد الرئاسة في الانتخابات المقبلة.

قائمة هاني أبو ريدة في انتخابات اتحاد الكرة

وتضم القائمة، التي يخوض بها هاني أبو ريدة انتخابات اتحاد الكرة، 8 أعضاء بجانب تجهيز 3 أعضاء إضافيين ووضعهم في قائمة الاحتياط تحسبًا لاستبعاد أيًا من هذه الأسماء، وتشمل القائمة كل من: «خالد الدرندلي نائب رئيس مجلس الإدارة الحالي، أحمد حلمي الشريف، حمادة الشربيني، مصطفى أبوزهرة، طارق محمد أبوالعينين، وليد عبدالجواد، محمد أبو حسين، إيناس مظهر».