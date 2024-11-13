ads
الأربعاء 13 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

هاني أبو ريدة يتقدم بأوراق ترشحه لرئاسة اتحاد الكرة.. اعرف القائمة

هاني أبو ريدة
هاني أبو ريدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تقدم المهندس هاني أبو ريدة، عضو المكتب التنفيذي بالاتحادين الدولي "فيفا" والإفريقي "كاف" ورئيس اتحاد الكرة السابق بأوراق ترشحه لرئاسة اتحاد الكرة في الانتخابات المقبلة.

وتم فتح باب الترشح في انتخابات اتحاد الكرة يوم 10 نوفمبر الجاري على أن تُقام الانتخابات يوم 10 ديسمبر 2024.

وتواجد المستشار القانوني للمهندس هاني أبو ريدة، بمقر اتحاد الكرة منذ قليل لتقديم أوراق ترشح قائمته للانتخابات، وسينافس هاني أبو ريدة على مقعد الرئاسة في الانتخابات المقبلة.

قائمة هاني أبو ريدة في انتخابات اتحاد الكرة

وتضم القائمة، التي يخوض بها هاني أبو ريدة انتخابات اتحاد الكرة، 8 أعضاء بجانب تجهيز 3 أعضاء إضافيين ووضعهم في قائمة الاحتياط تحسبًا لاستبعاد أيًا من هذه الأسماء، وتشمل القائمة كل من: «خالد الدرندلي نائب رئيس مجلس الإدارة الحالي، أحمد حلمي الشريف، حمادة الشربيني، مصطفى أبوزهرة، طارق محمد أبوالعينين، وليد عبدالجواد، محمد أبو حسين، إيناس مظهر».

المهندس هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة انتخابات اتحاد الكرة أوراق ترشح قائمته للانتخابا قائمة هاني أبو ريدة