البنك المركزى: 232.2 تريليون جنيه قيمة التسويات اللحظية بالبنوك خلال 10 أشهر

كشف البنك المركزى المصرى عن وصول قيمة المدفوعات المنفذة بين البنوك بالعملة المحلية على نظام التسوية اللحظية إلى 232.217 تريليون جنيه خلال الفترة من يناير وحتى أكتوبر 2024 لنحو 2.075 مليون عملية.

وبلغ عدد العمليات خلال شهر يناير فقط 202.6 ألف عملية بقيمة 20.6 تريليون جنيه، فيما سجلت عدد المعاملات خلال شهر فبراير نحو 203 ألف عملية بقيمة 24.3 تريليون جنيه.

ووصلت المعاملات خلال مارس إلى 213.7 ألف عملية بقيمة 25.5 تريليون جنيه، ونحو 192.2 ألف عملية خلال أبريل الماضي بقيمة 21.667 تريليون جنيه، ونحو 206.209 ألف عملية بقيمة 21.557 تريليون جنيه خلال مايو فقط.

وبلغت المعاملات خلال يونيو 175.5 ألف عملية بقيمة 16.898 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2024، و نحو 222.8 ألف عملية بقيمة 25.281 تريليون جنيه خلال يوليو فقط، ونحو 206.2 ألف عملية بقيمة 23.3 تريليون جنيه بنهاية أغسطس، و219.094 ألف عملية بقيمة 26.543 تريليون جنيه، و234.266 ألف عملية بقيمة 26.472 تريليون جنيه.

ويستخدم نظام التسوية اللحظية (RTGS) في تسوية أوامر الدفع عالية الأهمية، كبيرة القيمة والتي تتم داخل نطاق الدولة، وعادة ما يعتبر نظام التسوية اللحظية هو نظام الدفع الأهم داخل أي دولة، وعليه فإنه يعرف بأنه ضمن أنظمة الدفع ذات الأهمية النظامية، وذلك نظرًا لتأثيرها الممتد إلى العديد من الأنظمة الأخرى.

ويعتبر نظام التسوية اللحظية نظام دفع ذو أهمية نظامية لأنه يعمل من خلاله عمليات كبيرة الحجم والأهمية لدرجة أن المخاطر المحيطة بالنظام كفيلة للتأثير سلبًا على الاقتصاد ككل، وكذلك فإن الحد من تلك المخاطر يؤثر إيجابًا على كفاءة تداول السيولة النقدية داخل الاقتصاد ككل.