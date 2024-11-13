محافظ المنوفية ورئيس هيئة الأبنية التعليمية يضعان حجر أساس مدارس جديدة بالباجور

قام اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية واللواء يسري عبد الله رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية بوضع حجر أساس مدارس جديدة بمركز ومدينة الباجور، بحضور النائب محمود منصور عضو مجلس الشيوخ ، والنواب محمود البرعى، غادة قنديل أعضاء مجلس النواب، المهندسة وفاء صبحى مدير عام هيئة الأبنية التعليمية، المهندسة مروة زهران رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور .

حيث قام محافظ المنوفية ورئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية بوضع حجر أساس مدرسة سبك الضحاك الرسمية للغات ( إنشاء جديد) بقيمة استثمارية 42 مليون جنيه بإجمالي 42 فصل دراسي ، وكذا وضع حجر أساس مدرسة الباجور الإبتدائية الجديدة " ( إحلال كلى وصيانة ) بقيمة استثمارية 38 مليون جنيه بإجمالي 56 فصل دراسي للإرتقاء بالقطاع التعليمى.

وخلال الجولة ، أكد محافظ المنوفية، أنه وبالتنسيق التام مع الهيئة العامة للأبنية التعليمية، جارى الانتهاء من إجراءات طرح 12 مدرسة جديدة للتعليم الأساسي والإعدادي والثانوي تضمنت إنشاءات جديدة وإحلال كلى وجزئي وصيانة وتوسعات بمراكز الشهداء وشبين الكوم ومنوف وأشمون وقويسنا والسادات والباجور بإجمالي 257 فصل دراسي، بالإضافة إلى إدراج 8 مدارس جديدة رسمية للغات بنطاق المحافظة ، مؤكداً علي أن المحافظة تشهد طفرة كبيرة في إنشاء العديد من المدارس مقارنة بالأعوام السابقة بما يساهم في تقليل الكثافات الطلابية واستيعاب أكبر عدد من الطلاب وتقديم خدمة تعليمية متميزة.

وأعرب رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية عن شكره وتقديره لمحافظ المنوفية على التعاون المثمر مع الهيئة وجهوده المبذولة في توفير الأراضي لإنشاء تلك المدارس وتذليل العقبات وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للنهوض بالمنظومة التعليمية بالمحافظة .

وخلال الجولة أكد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، أن محافظة المنوفية حظيت وتفتخر بوجود شخصية متميزة كاللواء إبراهيم أبو ليمون محافظاً لها، مثمنين الدور الرائد والحيوي لما يقوم به من مجهودات مضنية ووضع حلول غير تقليدية لإحداث طفرة حقيقية علي أرض الواقع بشتى القطاعات الخدمية والتنموية، فضلا عن التواصل المباشر لتبادل الرؤى والأفكار بما يلبى احتياجات ومتطلبات المواطنين وفتح قنوات اتصال مع جموع أهالي المحافظة.

كما تضمنت الجولة ، تفقد محافظ المنوفية ورئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية وحدة طب الأسرة بسنجلف ( انشاء جديد ) عقب الإنتهاء من التجهيزات بتكلفة إجمالية تقارب 17 مليون جنيه، لتقديم خدمات طبية متميزة لأهالي القرية ، ومنها عيادات تنظيم طب الأسرة ، وصيدلية ، ومكتب صحة ، علاج طبيعي ، أسنان ، معمل ، حضانة للأطفال ، ومشغل ، إسعافات أولية ، غرف تطعيمات ومبادرات سيدات ، وغرف استشارية لتقديم المشورة للمقبلين على الزواج ، ووجه المحافظ بسرعة السير في إنهاء إجراءات التسليم ودخولها الخدمة أمام المواطنين للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

وعقب العودة من جولته، تفقد محافظ المنوفية أعمال تطوير مدخل الباجور البحري، موجهاً رئيس المدينة بالمتابعة الميدانية المستمرة لسرعة الانتهاء من كافة الأعمال وذلك ضمن خطة المحافظة الشاملة لإعادة الرونق الحضاري والجمالي للمحافظة.

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