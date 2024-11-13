الأهلي والبنك الأهلي يتنافسان على صدارة ترتيب دوري الكرة النسائية

اعتلاء فريق النادي الأهلي وفريق البنك الأهلي ترتيب الدوري المصري للكرة النسائية، حيث تصدر الأهلي الترتيب بفارق 18 نقطة جمعها من خلال لعبه 6 مباريات، ليلحق به أمس الاثنين فريق البنك الأهلي بعد فوزه على فريق بيراميدز بهدفين مقابل هدف، ويعتلي صدارة الترتيب بفارق 18 نقطة جمعها خلال 6 مباريات خاضها .

ويليهما فريق مسار ووادي دجلة بفارق 15 نقطة، حيث خاض فريق مسار 5 مباريات حتى الآن وتصدر أيضا ترتيب الدوري قبل تأجيله لمباراتين له للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا، وكذلك جمع وادي دجلة 15 نقطة من خلال خوضه لـ6 مباريات فاز في 5 مباريات منهم.

وجاء ترتيب الدوري النسائي كالتالي:

الأهلي 18 نقطة

البنك الأهلي 18 نقطة

مسار 15 نقطة

وادي دجلة 6 نقاط

مودرن سبورت 12 نقطة

زد 12 نقطة

الطيران 10 نقاط

الزمالك 9 نقاط

بيراميدز 9 نقاط

الجونة 9 نقاط

المقاولون العرب 6 نقاط

بالم هيلز 5 نقاط

إنبي 4 نقاط

المعادي واليخت 3 نقاط

الاتحاد السكندري نقطة

اتحاد بسيون نقطة

المصري دون نقاط