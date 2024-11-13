رئيس زراعة النواب: نستهدف تخفيف أعباء الفلاحين وزيادة حجم الإنتاجين الزراعي والحيواني

قال النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب وأمين أمانة الزراعة والفلاحين بحزب مستقبل وطن، إن القوافل الطبية البيطرية المجانية التى ينظمها الحزب حاليا بالتنسيق مع وزارة الزراعة، تشهد إقبالا كبيرا من صغار المربين للثروة الحيوانية، مما يؤكد أهمية تلك الفعاليات التى تقدم خدمات يحتاجها المواطنين.

وأضاف الحصرى في تصريحات صحفية له اليوم علي هامش تلك الفعاليات، أن حزب مستقبل وطن يستهدف تنظيم 52 قافلة طبية بيطرية خلال الشهر الحالي، بمختلف المحافظات تقدم خدمات شاملة ومجانية بالكامل، وذلك في ظل توجيهات نائب رئيس الحزب والأمين العام النائب أحمد عبد الجواد، وبالتنسيق مع وزارة الزراعة والهيئة العامة للخدمات البيطرية ومعهد بحوث صحة الحيوان وصندوق دعم الماشية وجميع الجهات ذات الصلة لتدعيم القافلة، مشيرا إلي أن ذلك التنظيم بهذا الشكل يتم لأول مرة ويعكس مدى الاهتمام حاليا بالقطاعين الزراعي والحيوانى.

وأوضح الحصرى، أن الهدف من تلك الفاعيات هو الحفاظ علي الثروة الحيوانية وتقديم الدعم اللازم للفلاحين في ذلك المجال، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، بالاهتمام بدعم الفلاح وتوفير كافة المستلزمات له، لمساعدته فى مواصلة دوره الوطنى في عملية الإنتاج وتقليل حجم الأعباء عليه.

وتابع رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن تلك القوافل تتضمن أيضا توفير المطهرات والأدوية البيطرية والمضادات الحيوية والتطعيمات المختلفة، إلي جانب ندوات توعية وإرشادية للفلاحين والمربين بهدف التوعية نحو زيادة حجم الإنتاج في القطاعين الزراعي والحيواني في مصر.

وأشار الحصرى، إلي أن الاهتمام بالثروة الحيوانية والقطاع الزراعي حاليا أصبح أمرا هاما، باعتباره جزءا من الأمن القومى نظرا لأنه يرتبط بتحقيق الأمن الغذائي، في ظل التحديات العالمية حاليا التى تواجه الغذاء.