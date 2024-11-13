اجتماع تنسيقي لمتابعة مستجدات موقف تسليم مشروعات "حياة كريمة " بالمنوفية

عقد محمد موسي نائب المحافظ محافظ المنوفيه، اجتماعا تنسيقياً لمتابعة أخر مستجدات موقف تسليم مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمنتهى تنفيذها بمختلف القطاعات بقرى مركزي أشمون والشهداء لدخولها الخدمة أمام المواطنين لتحسين جودة الخدمات المقدمة لقاطني الريف.

جاء ذلك حضور رؤساء الوحدات المحلية لمركزي أشمون والشهداء ، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ، ممثلي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، دار الهندسة ، مديري مديريات التضامن الاجتماعي ،الصحة ، مديري عموم غاز مصر وصرف غرب المحافظة، ممثلي الطرق وشركة الكهرباء والري والشباب والرياضة، ومدير عام الإدارة الاستراتيجية بالديوان العام ، عدد من الاجهزة المختصة.

حيث تم استعراض موقف المشروعات المنتهى تنفيذها وإجراءات التسليم وكذا نسب التنفيذ بمختلف المشروعات الجارى العمل بها بنطاق قري المركزين حيث شملت قطاعات الكهرباء ،التضامن ،الصحة ،محطات معالجة المياه والصرف الصحي، الطرق، الغاز وكذا إجمالي عدد المشروعات التي تم الانتهاء منها بمختلف القطاعات ، فضلاً عن مناقشة أهم المعوقات التي تحول دون الانتهاء منها وسبل تذليلها ووضع الحلول المناسبة لتلافيها واتخاذ إجراءات عاجلة لاستلامها وفق الجداول الزمنية المقررة ودخولها الخدمة للمساهمة في تحقيق نقلة نوعية بمستوي الخدمات المقدمة.

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على ضرورة التنسيق الكامل بين كافة الجهات الخدمية والمتابعة اليومية لضمان سرعة نهو الأعمال كون المبادرة الرئاسية مشروع قومي وحيوي يستهدف النهوض والارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة لأهالينا بقرى الريف المصري .