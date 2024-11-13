انطلاق الملتقى المصري السوداني الأول لرجال الأعمال 23 نوفمبر الجاري

تعقد بالقاهرة فعاليات الملتقى المصري السوداني لرجال الأعمال 2024 في الثالث والعشرين من شهر نوفمبر الجاري، ويأتي الملتقى في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان، وبمبادرة من سفارة جمهورية السودان في جمهورية مصر العربية، والشركة المصرية السودانية للتنمية والاستثمارات المتعددة، وبالتعاون مع مركز التكامل السوداني المصري.

وأوضح بيان صادر عن اللجنة الإعلامية للملتقى، أن الملتقى يأتي انفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية في البلدين، والذي سيُعقد تحت رعاية الفريق نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصناعة والنقل، المهندس كامل الوزير، بفندق تريومف بالقاهرة الجديدة.

ودعت سفارة السودان بجمهورية مصر العربية، والشركة المصرية السودانية للتنمية والاستثمارات المتعددة، ومركز التكامل السوداني المصري، رجال الأعمال والمستثمرين من مصر والسودان للمشاركة في هذا الحدث الهام الذي يُعد فرصة فريدة لتوسيع شبكة العلاقات التجارية وزيادة حجم الاستثمارات المتبادلة.

ويهدف الملتقى إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وفتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات متعددة تشمل إعادة الإعمار في السودان، الأمن الغذائي لكلا البلدين، الصناعة، الزراعة، الطاقة، البنية التحتية، الصحة، التعليم، والتجارة البينية.

ويُعد الملتقى منصة هامة لرجال الأعمال والمستثمرين في كلا البلدين للالتقاء ومناقشة الفرص المتاحة وتبادل الخبرات والمعلومات حول المشروعات المشتركة.