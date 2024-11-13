ارتفاع طفيف في أسعار الذهب اليوم.. وخبير يؤكد تذبذب السوق حاليًا والوقت مناسب للشراء.. واقتصادي يوضح أسباب الارتفاع والانخفاض

خلال منتصف تعاملات اليوم الأربعاء، ارتفع سعر الذهب، ,زاد سعر عيار 21 بمقدار 20 جنيها، ويعد المعدن الأصفر من الاختيارات التي يقبل عليها المستثمرون لتحقيق الربح.

أسعار الذهب اليوم

سجل جرام الذهب عيار 24 في منتصف تعاملات اليوم 4143 جنيها للشراء، مقابل 4166 جنيها للبيع، بينما سجل عيار 24 بداية تعاملات اليوم 4120 شراء و4143 للبيع.

كما سجل جرام الذهب عيار 21 في منتصف تعاملات اليوم 3625 جنيها للشراء، مقابل 3645 جنيها للبيع، وسجل جرام الذهب عيار 18 في منتصف تعاملات اليوم 3107 جنيهات للشراء، مقابل 3124 جنيها للبيع، وجرام الذهب عيار 14 في منتصف تعاملات اليوم 2417 جنيها للشراء، مقابل 2430 جنيه اللبيع.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب في منتصف تعاملات اليوم للشراء 29 ألف جنيه مقابل 29160 جنيها للبيع.

أسعار المصنعية للذهب

تختلف مصنعية الذهب في مصر حسب نوع عيار الذهب، فترتفع مصنعية عيار 18 عن مصنعية الذهب عيار 21، وتبلغ مصنعية الذهب عيار 21 نحو 6%، تتضمن ضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى مصنعية صاحب محل الذهب، وتبلغ مصنعية الذهب عيار 18 نحو 14% على جرام الذهب.

فرصة مناسبة للشراء

وفي هذا السياق، يقول نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقا، إن أي تحرك أو انخفاض في البورصة العالمية يكون له انعكاس مباشر على الأسعار في مصر، موضحًا أن سعر أوقية الذهب سجل حاليًا 2593 دولار، وهذا سعر منخفض، وبالتالي أدى ذلك إلى انخفاض الأسعار بالسوق المحلية.

وتابع "نجيب"، أنه هناك تذبذبا في سوق الذهب حاليًا، ولا يوجد أي استقرار، مؤكدًا أن السعر الحالي للذهب مناسب جدًا للشراء وليس للبيع.

كما يوضح الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، إن أسعار الذهب ترتبط بالبورصات العالمية، وذلك من خلال المضاربات التي تتم في هذه البورصات على مستوى العالم، والقوة الشرائية للأسهم داخل البورصات.

ويستكمل «عامر»، في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، أن الذهب هو المصدر الآمن للاستثمار للمصريين وكافة المواطنين على مستوى العالم، ويستثمرون فيه باستمرار بناءً على أسعاره من حيث الارتفاع أو الانخفاض.