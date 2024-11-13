النيابة الإدارية تحقق في واقعة ضبط قوالب بصمات أصابع بوحدة صحية بالغربية

أمر المستشار عبد الراضي صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، في ضوء ما رصده مركز الإعلام والرصد على عدد من المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي، بسرعة التحقيق بشأن واقعة ضبط عدد من "قوالب بصمات أصابع سيليكون مقلدة"، داخل مقر إحدى الوحدات الصحية التابعة للإدارة الصحية بمركز "السَنّطَة" بمحافظة الغربية.

وأكدت النيابة الادارية خلال بيان لها اليوم الأربعاء، أنه خلال مباشرة لجنة مكبرة من وزارة الصحة ومديرية الصحة بالغربية لمهام عملها بمتابعة انتظام العمل وتواجد الأطباء والعاملين بجهات تقديم الخدمة الطبية؛ وأن تلك المضبوطات قد جرى صنعها بغرض استخدامها في التلاعب بجهاز مسح البصمة الإلكتروني الخاص بتسجيل توقيت الحضور والانصراف للأطباء والهيئات المعاونة والعاملين بتلك الوحدة.

وباشرت النيابة الإدارية بالسَنّطَة، التحقيقات في الواقعة، أمام المستشارمحمد علي الشباسي، بإشراف المستشارة مروة صلاح – مدير النيابة، حيث قررت النيابة: استدعاء رئيس وأعضاء اللجنة التي قامت بضبط الواقعة والمشكلة من المراجعة الداخلية والحوكمة بوزارة الصحة والسكان لسماع شهادتهم حول الواقعة، ومناقشتهم في التقرير الذي أعدته اللجنة عن أعمالها في التفتيش على الوحدة الصحية وجارٍ استكمال التحقيقات.