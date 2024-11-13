مطالبًا بالضغط على الحكومة.. أسير إسرائيلي يستغيث من غزة

نشرت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو لشخص قدّم نفسه على أنه أحد الأسرى الإسرائيليين في القطاع الفلسطيني، والذي عرف عن نفسه بأنه "ألكسندر توربانوف" متحدثاً باللغة العبرية، إنه "موجود في الأسر لدى الجهاد الإسلامي".

كما أتى على ذكر الغارات الإسرائيلية في لبنان، ما يوحي بأن الفيديو ليس قديما، ودعا الإسرائيليين إلى تكثيف الاحتجاجات الرامية إلى "الضغط على الحكومة لإطلاق سراح الرهائن".

وتابع الأسير في رسالته المنشورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ونقلتها فضائية العربية، قائلا "أريد أن أذكر مواطني إسرائيل عندما تأكلون أو تشربون تذكرونا نحن الأسرى.. سنة مرت من نقص الطعام والشراب والكهرباء".

كما دعا الإسرائيليين إلى التفكير في ما تفعله الحكومة، قائلا "عندما تغلقون المعبر لكي تضيقوا الحياة على السكان داخل غزة.. أريدكم أن تفكروا بنا نحن الأسرى".

https://x.com/EzzeldeenDwidar/status/1856635935821070703