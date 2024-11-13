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الأربعاء 13 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

خنقها بالطرحة.. تأجيل استئناف السجن المشدد بحق قاتل شقيقته بالوراق للحكم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أجلت محكمة جنايات المستأنفة أولى جلسات الاستئناف المقدم من المتهم بقتل شقيقته في الوراق علي الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لجلسة 25 نوفمبر الجاري للفصل في الاستئناف.

وكانت قد قضت محكمة جنايات الجيزة بالسجن المشدد 10 سنوات لعاطل، متهم بقتل شقيقته بسبب خلافات أسرية.

وكشف أمر إحالة المتهم إلي محكمة الجنايات ويدعى "عماد . س"  بأنه أقدم على قتل شقيقته المجني عليها" نورهان. س"، عمدا مع سبق الإصرار بسبب إخبارها له بوجود علاقة بينها وبين آخر.

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهم لما استحكم الخلاف بين المتهم وبين المجنى عليها، بيت النية وعقد العزم على الخلاص منها، وما أن قابلها نشبت بينهم مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بينهما  فأجهز عليها خنقا بالطرحة خاصتها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

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