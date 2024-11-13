حبس المتهم بسرقة أجنبية بعد تهديدها في الجمالية

أمرت نيابة الجمالية الجزئية، اليوم، بحبس متهم بمزاولة نشاط احترافي في مجال سرقة المواطنين بالاكراه، أربعة أيام علي ذمة التحقيقات، وطلبت الصحيفة الجنائية له.

ووجهت النيابة للمتهم تهم اقتحام مسكن وسرقة سيدة بالاكره، وترويع المواطنين، وحيازة اسلحة بيضاء، والاتجار في المخدرات، وطلبت عرضه علي الطب الشرعي لبيان تعاطيه للمخدرات.

و تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من القبض على لص سرق سيدة أجنبية تحت تهديد السلاح داخل شقتها بدائرة قسم شرطة الجمالية .

تعود الواقعة عندما تم ضبط عاطل “له معلومات جنائية” بدائرة قسم شرطة الجمالية ، لقيامه بالدلوف لشقة إحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول" من نافذة الشقة سكنها وتهديدها بسلاح أبيض وسرقة "مبلغ مالى" ، وعُثر بحوزته على (مبلغ مالى "المستولى عليه" – سلاح أبيض "المستخدم فى إرتكاب الواقعة" – كمية من الأقراص المخدرة – كمية من مخدر الآيس) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة. وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.