إسرائيل تزعم: منظمة لها علاقات بحماس تقف وراء الاضطرابات في أمستردام

ادعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أن منظمات هولندية لها علاقات بحركة حماس، من بين أمور أخرى، تقف وراء الاضطرابات التي وقعت الأسبوع الماضي في أمستردام، بحسب تقرير وزعته وزارة الشتات الإسرائيلية اليوم الأربعاء.

ويزعم التقرير أن العديد من المنظمات المحلية استخدمت شبكات التواصل الاجتماعي من أجل إثارة الروح المعنوية وتنسيق الهجوم على جماهير فريق مكابي تل أبيب لكرة القدم.

وبحسب الادعاء، فإن المجموعة الرئيسية التي تقف وراء أحداث العنف هي منظمة "جمعية الجالية الفلسطينية" (PGNL)، وهي مجموعة لها علاقات مباشرة بحركة حماس، بحسب مزاعم التقرير.

وزعم التقرير أيضاً أن أفراداً مرتبطين بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين شاركوا في التحريض على أعمال العنف.

في غضون ذلك، دعا خيرت فيلدرز، زعيم أكبر حزب في البرلمان الهولندي، اليوم إلى استقالة رئيسة بلدية أمستردام بيمكا هالسما، بسبب سلوكها الإشكالي خلال أحداث العنف. وقالت الزعيمة الهولندية "إن عدم كفاءتها غير مسبوق".