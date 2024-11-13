مدرب منتخب مصر السابق: الكرة النسائية أثبتت وجودها بقوة

قال كابتن محمد كمال، مدرب منتخب مصر السابق للكرة النسائية والمدير الفني لفريق البنك الأهلي لكرة القدم النسائية، إن هناك نقلة نوعية حدثت في ملف الكرة النسائية في مصر، وذلك بعد دخول أندية كبيرة مثل الأهلي والزمالك وغيرها والمشاركة وعمل شكل مختلف ومميز للدوري المصري لسيدات.

وأضاف كمال في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن الكرة النسائية انتقلت بشكل كبير بعد أن كانت نوعا من أنواع الرفاهية، وأصبحت الأندية تسعى للاهتمام بالبراعم والناشئات لعمل جيل جديد في الفريق الأول للكرة لإظهار تميزها.

وأشار مدرب منتخب مصر السابق إلى أن ملف الكرة النسائية خلال الاعوام المقبلة المرتقبة كحد اقصي 4 سنوات، سيثبت بشكل كبير وجوده أكثر من الوقت الراهن رغم تألقه وتميزه، مضيفا أنه بالفعل بخلاف اهتمامه بالفريق الاول للنادي أصبح يهتم بشكل أكبر بالبراعم والناشئات.

وأوضح، أن فريق البنك الاهلي يعد من أصغر الفرق المكونة في الدوري، حيث يضم لاعبات من أعمار مختلفة صغيرة في السن، مؤكدًا أنه يولي اهتماما بالسن الأصغر نظرا لما يملكه هذا السن من حماسة وتميز وطموحات عالية.

في سياق متصل، تصدر نادي البنك الأهلي ترتيب الدوري النسائي برصيد 18 نقطة جمعهم من 6 مباريات دون خسارة لأي مباراة خاضها خلال الدوري الجاري.