تحديد أولى جلسات محاكمة 5 متهمين بخطف سائق أوبر

حددت محكمة الاستئناف بالقاهرة، أولى جلسات محاكمة الـ 5 متهمين من بينهم فتاتان سوريتان لاتهامهم بخطف سائق أوبر لاجباره على الزواج من إحدى الفتاتين، جلسة 24 ديسمبر المقبل، حيث تعقد في محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس .

وأحالت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة، 5 متهمين، بينهم فتاتان سوريتا الجنسية، إلى المحاكمة الجنائية، وذلك على خلفية اتهامهم بخطف سائق أوبر عن طريق الحيلة وتصويره في وضع مخل وتهديده بنشر تلك الصور لإجباره على الزواج من إحدى الفتاتين.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين في قرار إحالتهم إلى المحاكمة الجنائية، تهمة خطف المجني عليه «أحمد.ي»، «سائق أوبر»، بأن اتصلت به المتهمة الثالثة، وأغرته بالحضور إلى مكان الواقعة لإقامة علاقة جنسية معها، فامتثل لها، وما إن حضر لمكان الواقعة حتى فوجئ بإمساك المتهمين به وتقييد حركته، مستخدمين في ذلك «إيشارب قماشي»، وأحزمة جلدية، وعصبوا عينيه، واحتجزوه بمكان الواقعة تمهيدًا لارتكاب عدة جرائم، وقد اقترنت تلك الجناية بجناية هتك عرض المجني عليه المخطوف، ذلك أنه في ذات الزمان والمكان آنفي البيان، هتكوا عرض المجني عليه بالقوة والتهديد بأن أحكموا وثاقه وحسروا عنه ملابسه على أحد الأسرة والتقطوا له عدة صور في أوضاع مخلة، على النحو المبين بالتحقيقات.

ووفقًا لما جاء في أمر الإحالة، فإن المتهمين سرقوا المنقولات المبينة، وصفًا وقيمة، الأوراق المملوكة للمجني عليه، سالفة الذكر، كرهًا عنه وكان ذلك بأن ارتكبوا الجريمة محل الاتهام السابق، واستغلوا إحكام وثاقه وانعدام إرادته وتعدوا عليه بالضرب دون إحداث إصابته، مما بث الرعب في نفسه وشل مقاومته، فتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على المسروقات على النحو المبين بالتحقيقات، وأكرهوا المجني عليه بالقوة والتهديد على إمضاء مستندات لدين، بأن استغلوا انعدام إرادته وشل مقاومته نتيجة أفعالهم، محل الاتهام السابقةـ وأكرهوه على التوقيع على عدد 4 إيصالات أمانة، على النحو المبين بالتحقيقات.