محافظة الجيزة تستجيب لشكاوى المواطنين الواردة عبر الصفحة الرسمية

محافظة الجيزة تستجيب لشكاوي المواطنين الواردة عبر الصفحة الرسمية وتقوم بالآتي:-

ـ إصلاح كسر بخط مياه بالقيراطين وضخ المياه بصورتها الطبيعية بأوسيم

ـ رفع ٢٨٠ طن مخلفات بقطعة ارض ملكية خاصة متروكة وتحويلها لساحة انتظار للسيارات

ـ رفع كابل كهربائي رئيسي ساقط من اعلي الطريق الدائري بمنطقة كعبيش بالهرم

ـ شفط تجمعات المياه بنفق منيل شيحة بمركز أبو النمرس وصيانة المرافق

ـ رفع السيارات المتهالكة المتروكة بنهاية شارع فيصل

وجه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بسرعة إزالة أسباب عدد من الشكاوى الواردة على الصفحة الرسمية للمحافظة وذلك فى إطار حرص المحافظة لرفع مستوى الخدمات والاستجابة الفورية للشكاوى المقدمة من قبلهم.

وتمكنت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالتنسيق مع إدارة النظافة بحي الهرم برفع ٢٨٠ طنا من المخلفات الكائنة بقطعة أرض متروكة بشارع عامر المتفرع من نبيل طه بمنطقة الطالبية فيصل إلى جانب فرد كميات من الرمال وتمهيدها وتجهيزها كساحة لانتظار السيارات للمواطنين وكذا رفع تجمعات القمامة من شارع الإمام الغزالى المتفرع من اللبيني.

كما قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة بإصلاح كسر بخط مياه قطر 12 بوصة بشارع الجمعية الزراعية بقرية برطس وإعادة ضخ المياه بصورة طبيعية لقرى القيراطيين والأبعدية وسقيل.

كما قام مركز ومدينة أبو النمرس بالاستجابة للشكوى الواردة الخاصة بوجود تجمعات للمياه بنفق المشاة بشارع المدرسة بمنيل شيحة الامر الذي يمثل خطورة على سلامه المواطنين حيث تم شفط تجمعات المياه وإجراء الصيانات اللازمة وإزالة اسباب الشكوى.

وكلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة حي الهرم بالاستجابة الفورية لشكوى المواطنين بطريق كعبيش من سقوط كابل كهربائي رئيسي من اعلي كوبري الوصلة بالطريق الدائري لما يمثله من خطورة على سلامة المواطنين.

حيث تم التنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكباري ورفع الكابل وإزالة اسباب الشكوي حفاظا على سلامة المواطنين مع المراجعة الدورية لكافه اعمدة الإنارة والكابلات الكهربائية بالقطاع.

وقامت محافظة الجيزة من خلال حي الهرم بالاستجابة لشكوي المواطنين بشارع الحرمين الواقع بنهاية شارع فيصل برفع كافة الإشغالات والتعديات للمحال والباعة الجائلين والسيارات المتهالكة.