حمير مسلوخة تثير الرعب بالقليوبية.. ومصدر أمني يكشف مفاجأة

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي على "فيس بوك" صورًا صادمة لحمير مذبوحة، ما تسبب في حالة من الجدل والغضب، حيث تبين أن الصور المنتشرة لعدد كبير من الحمير المسلوخة في منطقة الخانكة بمحافظة القليوبية.

وطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالتصدي للواقعة، ومنع تداول تلك اللحوم في محال الجزارة، خاصة أن الواقعة تكررت أكثر من مرة في محافظات عدة.

من جانبه، كشف مصدر أمني في تصريحات صحفية اليوم أن الصور المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي لعدد من الحمير المذبوحة والمسلوخة وأخرى مقطعة كانت داخل قطعة أرض بمدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، حيث يتم إدخال الحمير وذبحها، بالإضافة إلى السلخ والتقطيع.

وأوضح المصدر الأمني أن قطعة الأرض لديها ترخيص لذبح الحمير والأحصنة لمزاولة هذا النشاط.

وكشف المصدر الأمني مفاجأة من العيار الثقيل، حيث يتم توريد تلك الحمير والأحصنة بعد الذبح والسلخ والتقطيع إلى السيرك القومي، وتُستخدم كطعام للحيوانات المفترسة مثل الأسود والنمور وغيرهما.

وأثار ذلك استنكارًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين هاجموا القائمين على هذه الأفعال المشينة، التي تعرض صحة المواطنين للخطر، خاصة أن ترويج مثل هذه اللحوم وبيعها للمستهلك قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على صحة الإنسان، بهدف تحقيق مكاسب مالية دون النظر إلى المخاطر التي قد تلحق بالمواطنين.