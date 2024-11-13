محافظ الإسماعيلية يتفقد الصوامع المعدنية بالقنطرة شرق استعدادًا لموسم حصاد القمح 2025

تفقد اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، صومعة القنطرة شرق، وذلك استعدادًا لموسم حصاد القمح 2025، في إطار جولته التفقدية للقطاعات الخدمية بمركز ومدينة القنطرة شرق.

رافق المحافظ المهندس أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية، اللواء طارق اليمني السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، النائب محمد طلبة، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية، العميد محمد فرج شعلان، المستشار العسكري بالمحافظة، شيماء عمر، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، المهندس سعد عامر، مدير عام مديرية الزراعة بالمحافظة، الدكتور علي حطب مدير عام المكتب الفني للمحافظة، الدكتورة رشا فرحان مدير مكتب متابعة محافظ الإسماعيلية، اللواء محمود شبايك رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق، فاطمة أبو الوفا منسق مبادرة حياة كريمة بالمحافظة، ووكلاء الوزارة ومديري عموم مديريات الطرق والنقل، العمل، الإسكان، ومدير مكتبة مصر العامة بالمحافظة.

وأشار إلى أن المحافظة من المحافظات الواعدة في مجال الزراعة حيث تشتهر بالعديد من المحاصيل التي تميزها ويتم تصديرها لدول العالم كما تضم عددًا من الصوامع التي جاءت ضمن استراتيجية الدولة؛ للحفاظ على المحاصيل والسعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي.

وأوضحت شيماء عمر، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، أن صومعة القنطرة شرق تتبع الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، وهي عبارة عن اثنتي عشرة خلية كل خلية تسع 5000 طن، بإجمالي سعة الصومعة 60000 طن و3 خلايا صرف.

وتفقد أكرم ورشة الصومعة والتي تقوم بتوزيع تقاوي القمح على المزارعين تسهيلًا وتيسيرًا على المزارعين من أهالي مركز ومدينة القنطرة شرق، وذلك وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك.

وأشار سليمان عمر، مدير صومعة القنطرة شرق إلى أنه تم استلام كمية تقدر 17953.545 طنا من القمح المحلى خلال الموسم الماضي عام 2024، وكمية 427.090 طنا من القمح المنقول والمستهدف للصومعة في العام المقبل، واستلام كمية 30000 طن ويتم المتابعة مع المزراعين وتقوم الصومعة بالمساعدة في توفير التقاوى المعتمدة للمزارعين وتستلم الصومعة كميات من القمح المستورد 95000 طن والصومعة مربوط عليها مطاحن شرق الدلتا والكرام بالعريش في شمال سيناء ومطحن الطارق فى جنوب سيناء ومطحن السلام في القنطرة شرق، ويوجد بالقنطرة شرق مطحن السلام بقدرة إنتاجية 155 طنا في اليوم ويقوم بتوفير الدقيق المخابز القنطرة شرق ومركز القنطرة غرب ومركز القصاصين ومركز أبوصوير.

وأضاف، يبلغ عدد المخابز البلدية المدعمة بمركز ومدينة القنطرة شرق 32 مخبز بمعدل إنتاج نحو 7073566 رغيف يوميا.

وأوضح أبو الفضل السيد، نائب مدير صومعة القنطرة شرق، أن دورة استقبال القمح تبدأ منذ البوابة ثم الميزان ثم نقرة استقبال القمح للتفريغ ثم الميزان والنقرة مرة أخرى من خلال ساقية و4 روافع ثم وحدة تنقية الشوائب من الغلة ثم المغناطيس لإزالة الشوائب الصلبة والمدنية ثم الروافع مرة أخرى لتخزين القمح بعد التنقية ومتابعته بشكل يومي ودوري بأحدث الأجهزة التكنولوجية الأوتوماتيكية لضبط حرارة تخزين القمح لمنع فساده.

وأضاف، أن الصومعة تخضع لإشراف كامل من وزارة التموين وتخضع لنظام الفيفو لتصريف القمح ( نظام الأقدم فالأحدث).

يذكر أن محافظة الإسماعيلية تضم أربع صوامع، هي صومعة الإسماعيلية المعدنية بأبو صوير وهي عبارة عن ستة خلايا كل خلية تسع 50000 طن بإجمالي سعة الصومعة 30000 طن، وكذا الصومعة الملحقة لمطحن الفيروز بالمنطقة الصناعية بأبوصوير وهي عبارة عن أربع خلايا كل خلية تتسع إلى 500 طن بإجمالي سعة الصومعة 20000 طن وكذا صومعة أبو صوير التي تتبع الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، وهي عبارة عن ستة خلايا كل خلية تسع 50000 طن بإجمالي سعة الصومعة 30000 طن بالإضافة إلى صومعة القنطرة شرق.

ويذكر أن قرى مركز ومدينة القنطرة شرق من مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للقرى الأكثر احتياجًا بمحافظة الإسماعيلية ويبلغ عددها 4 قرى رئيسية وتوابعها وعددهم 37 تابع.