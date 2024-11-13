ننشر حيثيات الحكم على متهم بالسجن المشدد في حيازة مخدر الأيس بالبساتين

أودعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار حمدي الشنوفي رئيس المحكمة، حيثيات حكمها على المتهم مصطفى خ. بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه عما أسند إليه ومصادرة الجوهر المخدر والسلاح الأبيض.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي الشنوفي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين طارق محمد أبو عيدة وخالد عبد الغفار النجار الرئيسان بمحكمة استئناف القاهرة.

وكشفت الحيثيات، عن أنه بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة، من حيث إن واقعة الدعوى حسبما استخلصتها المحكمة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أنه قد وردت معلومات إلى النقيب أحمد عز العرب المفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات من أحد مصادرة السرية بقيام المتهم بالاتجار في المواد المخدرة خاصة مخدر الأيس بشارع الجسر دائرة قسم شرطة البساتين.

واوضحت الحيثيات، أنه طلب منه تحديد موعد معه على اعتبار أنه أحد راغبي الشراء للمواد المخدرة ما بين الساعة ٦,٣٠م إلى الساعة ٦,٤٥م في شارع الجسر بالقرب من محل التوحيد للزجاج والبلور ، وفي الموعد المحدد انتقل من ديوان القسم صحبة النقيب مصطفى عبد الهادي المفتش بذات الإدارة وقوة من أفراد الشرطة السريين وعلى مقربة من المكان المحدد قام بتنحية سيارات الإدارة الملاكي واتفق مع أفراد القوة المرافقة على إشارة الضبط حال نجاح محاولة الشراء ، وتقابل مع المصدر السري وانتظرا حتى أبصر المتهم قادماً في مواجهتهما مترجلاً فأخبره المصدر السري أنه المقصود وقام بالنداء عليه فحضر وبعد أن عرفه به انصرف فطلب الضابط من المتهم شراء ما لديه من مواد مخدرة فأخبره بأنه يبيع كيس الأيس بمبلغ مائة وخمسين جنيها للكيس الواحد فقدم له مبلغ ثلاثمائة جنيهاً نظير ۲ كيس المخدر الأيس فالتقط منه المبلغ المالي وأخرج من بين طيات ملابسه كيس بلاستيكي شفاف اللون أخرج منه ٢ كيس بلاستيكي شفاف اللون صغير الحجم وقدمهما له وبعد أن تبين محتواها من حبيبات كريستالية بيضاء اللون لمخدر الأيس قام بإعطاء إشارة الضبط المرافقيه وضبط المتهم وانتزع الكيس البلاستيكي من يده واسترداد المبلغ المالي الذي كان قد تسلمه كثمن للمخدر وقام مرافقوه بالتحفظ عليه.

وأكد مجري التحريات، أنه بفحص الكيس البلاستيكي تبين احتوائه على عدد ستة أكياس بلاستيكية شفافة اللون صغيرة الحجم مماثلة لكيسين محل عملية البيع والشراء وكيس بلاستيكي شفاف اللون كبير الحجم بفضه لهم تبين أن جميعها تحتوي على حبيبات كريستال بيضاء اللون المخدر الأيس وبتفتيشه للمتهم عثر بين طيات ملابسه على سلاح أبيض (كتر) ومبلغ ثلاثمائة جنيه وهاتف محمول.

و ثبت من تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي أن المادة البيضاء المضبوطة لمادة الاميثامفيتامين المدرجة بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.

و شهد النقيب أحمد عز العرب المفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بما لا يخرج عن مضمون ما أوردته المحكمة في بيانها لواقعة الدعوى على ما سلف إيراده وأضاف أنه وبمواجهته للمتهم بالمضبوطات أقر بإحرازه للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار وأن السلاح الأبيض للدفاع عن تجارته المؤتمة.

ثبت من تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي أن كيس بلاستيك شفاف يحوي مادة كريستالية بيضاء اللون وزنت قائماً بالكيس ١٥,٤٧جم وكذا عدد سنة أكياس بلاستيكية صغيرة الحجم.

وكشف أمر الإحالة لأنه في يوم ٢٠٢٤/١/٣٠ بدائرة قسم البساتين محافظة القاهرة. أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (الميثامفيتامين) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أحرز بغير ترخيص سلاح أبيض شفرة كتر بدون مسوغ قانوني أو ضرورة حرفية أو شخصية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.