اكسبولبنك: معرض"Destination Africa" نافذة تصديرية تدعم خطط زيادة الصادرات والنفاذ للأسواق البديلة

تستعد جمعية المصدريين المصريين "اكسبولينك" لإطلاق الدورة الثامنة من معرض Destination Africa والمقرر اقامتها في أحد فنادق القاهرة خلال الفترة 16 - 17 من شهر نوفمبر الجاري.

ويعد هذا المعرض هو الملتقى التجاري الأهم في القارة الإفريقية المتخصص في مجال صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات في مصر وإفريقيا، حيث أنه يجمع مصنعي المنسوجات والملابس الجاهزة من مصر والدول الإفريقية مع المشترين الدوليين من جميع أنحاء العالم تحت سقف واحد.

جاء ذلك في إطار التعاون المشترك بين المجلس التصديري للملابس الجاهزة والمجلس التصديري للغزل والمنسوجات والمجلس التصديري المفروشات المنزلية، وجمعية المصدرين المصريين "اكسبولينك".

وقال محمد قاسم رئيس مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين اكسبولينك والمفوض العام للمعرض، إن الدورات السابقة قد شهدت نجاحا مبهرا على مستوى العارضين المشاركين والمشترين الدوليين من مختلف العلامات التجارية العالمية وهو ما اكسب المعرض شهرة ذائعة بين مصنعي ومصدري المنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات في مصر وإفريقيا.

وأضاف، أنه قد أصبح معرض Destination Africa بمثابة نافذة تصديرية جديدة تدعم خطط زيادة الصادرات والنفاذ إلى الأسواق البديلة والواعدة لصناعات الملابس الجاهزة والمنسوجات والمفروشات.

ويستعد المعرض لاستقبال عدد كبير من العارضين والمشترين في نسخته الجديدة حيث انه من المتوقع ان يشهد المعرض مشاركة أكثر من 100 عارض من مصر وأفريقيا على سبيل المثال لا الحصر، الجزائر وبنين و تنزانيا فضلا عن مشاركة اكثر من 200 مشتري دولي من اشهر العلامات التجارية العالمية ذات الخبرة والمعرفة الواسعة في مجال صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات.



وتكمن أهمية المعرض في تعزيز فرصة زيادة صادرات مصر وافريقيا لمختلف انحاء العالم من خلال إتاحة فرص لعقد لقاءات ثنائية للتبادل التجاري وفتح مجالات للتصدير واقتحام اسواق جديدة، حيث تقوم فكرة المعرض الاساسية علي التعاون المشترك بين الدول الافريقية لعرض كل منتجاتها المميزة والقاء الضوء على مزاياها التنافسية



وشهد المعرض خلال السنوات الماضية نجاحا ونموا ملحوظا من حيث عدد العارضين، وكسب ثقة المشترين الدوليين، ومن المرتقب زيارة عدد كبير من العلامات التجارية العالمية لأول مرة، والذي يعد أحد أكبر مؤشرات النجاح مع تزايد عدد الزوار عاماً تلو الاخر بما ساهم بدوره في ابراز اسم Destination Africa ووضعه على خريطة المعارض الدولية كما ادي الي تعزيز ثقة المصدرين المصريين والأفارقة فضلا عن المشترين الدوليين في المعرض.