ماذا يفعل نقص البوتاسيوم في الجسم؟.. أعراضه وعلاجه

البوتاسيوم هو أحد المعادن الأساسية التي يحتاجها الجسم ليعمل بشكل صحيح، ويلعب دورًا مهمًا في تنظيم وظائف الأعصاب والعضلات، بما في ذلك عضلة القلب، ونقص البوتاسيوم هو حالة شائعة قد تؤثر على العديد من وظائف الجسم إذا لم يتم علاجها، ونقص البوتاسيوم حالة صحية قد تؤثر بشكل كبير على وظائف الجسم المختلفة إذا لم تعالج.

وتبرز “البوابة نيوز” طرق الوقاية وأعراض نقصه وطرق تعويضه وفقا لموقع healthline:



أنواع نقص البوتاسيوم:

1. نقص بوتاسيوم بسيط:

• غالبًا ما يكون بدون أعراض واضحة، وقد يُكتشف صدفةً أثناء الفحوصات.

• يحدث نتيجة عوامل مثل قلة تناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم.

2. نقص بوتاسيوم متوسط:

• يسبب أعراضًا معتدلة مثل الضعف العضلي والإرهاق.

• قد ينتج عن استخدام مدرات البول أو فقدان السوائل الزائد.

3. نقص بوتاسيوم شديد:

• حالة طبية طارئة.

• قد يؤدي إلى مشاكل خطيرة في وظائف القلب والعضلات.

• يمكن أن يحدث بسبب الإسهال المزمن، القيء الشديد، أو الأمراض الكلوية.

أسباب نقص البوتاسيوم:

• سوء التغذية: تناول نظام غذائي منخفض البوتاسيوم.

• فقدان البوتاسيوم: من خلال التعرق الزائد، القيء، أو الإسهال.

• الأدوية: استخدام مدرات البول، بعض أدوية ارتفاع ضغط الدم، أو الملينات.

• الأمراض المزمنة: مثل أمراض الكلى أو اضطرابات الغدد الصماء.

• الإجهاد أو المرض الشديد: قد يؤدي إلى اختلال توازن الإلكتروليتات.

أعراض نقص البوتاسيوم:

• أعراض عضلية:

• ضعف العضلات أو التشنجات.

• ارتعاش العضلات.

• الشعور بالثقل أثناء الحركة.

• أعراض قلبية:

• عدم انتظام ضربات القلب.

• تسارع أو بطء نبضات القلب.

• الشعور بخفقان القلب.

• أعراض عصبية:

• الشعور بالتعب العام أو الإرهاق.

• وخز أو تنميل في الأطراف.

• اضطرابات في التركيز أو الذاكرة.

• أعراض هضمية:

• الإمساك.

• انتفاخ البطن أو آلام المعدة.

• الغثيان.

تأثير نقص البوتاسيوم على الجسم:

1. الجهاز العصبي:

• يضعف الاتصال بين الأعصاب والعضلات، مما يؤدي إلى ضعف العضلات وصعوبة الحركة.

2. القلب:

• يسبب اضطرابات في نظم القلب.

• يمكن أن يؤدي نقصه الشديد إلى توقف القلب المفاجئ.

3. العضلات:

• يؤدي إلى ارتخاء العضلات، وقد يسبب الشلل المؤقت في الحالات الحادة.

4. الجهاز الهضمي:

• يضعف تقلصات عضلات الأمعاء، مما يؤدي إلى الإمساك واضطرابات في عملية الهضم.

5. ضغط الدم:

• يمكن أن يزيد من خطر ارتفاع ضغط الدم بسبب تأثيره على توازن السوائل والصوديوم.

فوائد تناول البوتاسيوم وما يعالجه:

• تحسين وظائف القلب:

• يساعد في الحفاظ على انتظام ضربات القلب.

• تحسين وظائف العضلات:

• يعزز انقباض العضلات ويقلل من التشنجات.

• دعم الجهاز العصبي:

• يساعد على تحسين نقل الإشارات العصبية.

• الوقاية من ارتفاع ضغط الدم:

• يقلل من تأثير الصوديوم في الجسم ويحافظ على توازن السوائل.

• علاج الإمساك:

• يساعد في تنظيم تقلصات الأمعاء.

التغيرات التي تحدث بعد تناول البوتاسيوم:

• تحسن في قوة العضلات وانخفاض التشنجات.

• انتظام ضربات القلب وتقليل خطر الخفقان.

• زيادة النشاط وتحسن مستويات الطاقة.

• تقليل أعراض الإمساك وانتفاخ البطن.

• تحسين المزاج والتركيز بسبب دعم وظائف الجهاز العصبي.

الجرعات الموصى بها من البوتاسيوم:

• البالغون:

• الجرعة اليومية الموصى بها هي 2,500 - 3,000 ملغ.

• قد تُرفع الجرعة إلى 4,700 ملغ بناءً على احتياجات الجسم.

• الأطفال:

• تختلف الجرعة حسب العمر والوزن، وعادةً ما تكون أقل من البالغين.

• علاج نقص البوتاسيوم:

• في الحالات البسيطة: يتم تعويضه عبر تناول أطعمة غنية بالبوتاسيوم.

• في الحالات الشديدة: تُعطى مكملات البوتاسيوم عن طريق الفم أو الوريد تحت إشراف طبي.

الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم:

• الموز.

• البطاطس.

• البرتقال وعصير البرتقال.

• الطماطم.

• السبانخ.

• الأسماك مثل السلمون والتونة.

احتياطات تناول مكملات البوتاسيوم

• يجب عدم تجاوز الجرعات الموصى بها لتجنب ارتفاع مستويات البوتاسيوم، الذي قد يسبب مشاكل صحية خطيرة مثل توقف القلب.

• يُنصح بتناول المكملات الغذائية تحت إشراف طبي، خاصة لمن يعانون من أمراض الكلى أو القلب.