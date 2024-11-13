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الأربعاء 13 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الخارجية: مصر تؤكد أهمية اختيار رئيس توافقي في لبنان دون إملاءات أجنبية

وزير الخارجية
وزير الخارجية
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قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية المصري، إنه أكد لرئيس مجلس النواب اللبناني أن الأولوية القصوى لمصر، هي وقف إطلاق النار والعدوان الإسرائيلي في لبنان، لافتا إلى أنه ناقش مع رئيس مجلس النواب اللبناني أزمة النزوح الداخلي والتأكيد على أهمية الحفاظ على استقرار لبنان.

وأضاف وزير الخارجية خلال كلمته بمؤتمر صحفي على هامش زيارته للعاصمة اللبنانية بيروت، أذاعته قناة «القاهرة الإخبارية»: «أكدت أهمية انتخاب رئيس توافقي للبنان لإنهاء أزمة الشغور الرئاسي دون إملاءات من أطراف خارجية، ونرفض أن يكون انتخاب رئيس للبنان شرطا من شروط وقف إطلاق النار، وأكدت أهمية دور الجيش اللبناني في الحفاظ على تماسك الدولة ونؤكد دعمنا الكامل للمؤسسات اللبنانية».

وأوضح وزير الخارجية  «أنه لا بد وأن يكون انتخاب رئيس لبنان في إطار ملكية وطنية لبنانية، دون إملاءات خارجية، وأن يكون رئيسا توافقيا بجميع طوائف الشعب اللبناني دون أي إقصاء لأي طرف».

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