غدًا.. انطلاق ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة سوهاج

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، الجدول الزمني لانطلاق انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات للعام الدراسي 2024/ 2025، والمُعتمد من الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وقال رئيس الجامعة، أن غداً الخميس 14 نوفمبر الجاري، سيتم فتح باب الترشح وسحب وتقديم الاستمارات، كما سيتم إعلان الكشوف المبدئية يوم 17 نوفمبر، وتلقي طلبات الطعون يوم 18 نوفمبر، وفحص الطعون يوم 19 نوفمبر، على أن يتم إعلان الكشوف النهائية يوم 20 من نفس الشهر، وتبدأ الدعاية الانتخابية يوم 21 نوفمبر.

وأضاف الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه سوف تجرى انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم 24 نوفمبر، وتقام جولة الإعادة يوم 25 نوفمبر، ثم تقام انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم 26 نوفمبر، وتقام انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم 27 من الشهر نفسه، على أن تنتهي الانتخابات الطلابية بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس ونائب رئيس اتحاد الجامعة يوم 28 نوفمبر 2024.

والجدير بالذكر أن اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات تضم كلاً من الدكتور عبد الناصر ياسين نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب والدكتور محمد كمال منسق الأنشطة الطلابية بالجامعة،

أحمد عاطف مدير رعاية الشباب مركزية الدكتور سمير أبو المجد مدرس بكلية الحقوق، الطالبة ناهد ويليام وهيب والطالب محمد اشرف محمد .