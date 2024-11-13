وزير الخارجية: أحمل رسالة تضامن من الرئيس السيسي لدعم الشعب اللبناني

قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، إن زيارته الثانية للبنان منذ توليه الحقبة الوزارية تحمل رسالة تضامن من الرئيس السيسي لتقديم الدعم للبنان حكومةً وقيادةً وشعبًا.

وأضاف وزير الخارجية خلال كلمته بمؤتمر صحفي على هامش زيارته للعاصمة اللبنانية بيروت، أذاعته قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الأربعاء «أنصت للرئيس نبيه بري واستمع منه للموقف الصعب الحالي الذي تمر به لبنان، ونقلت إليه التحية من القيادة المصرية لشخصه، وأكدت على تضامن مصر واستمرار دعمها الكامل لبنان في هذا الظرف الصعب».

وأوضح وزير الخارجية، نقلت أيضا استعدادنا لتلبية احتياجات لبنان من المواد الغذائية والإنسانية وكل أشكال الدعم الطبي، والصحي، في مواجهة العدوان الإسرائيلي الغاشم على الأراضي اللبنانية».