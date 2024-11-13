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الأربعاء 13 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

إعلام أمريكي: المدعي الخاص الذي حقق مع ترامب سيستقيل قبل تغيير الإدارة

دونالد ترامب
دونالد ترامب
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يعتزم المدعي الخاص جاك سميث، الذي أجرى قضيتين جنائيتين ضد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في نهاية فترة ولايته الأولى، التقاعد مع موظفيه قبل تغيير الإدارة في يناير، وفقًا لما ذكرته وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأربعاء.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، تعيين الملياردير إيلون ماسك وفيفيك راماسوامي لتولي وزارة كفاءة الحكومة.

ونشر ترامب على منصة "تروث سوشيال" قائلًا: "يسعدني أن أعلن أن إيلون ماسك العظيم، الذي يعمل بالتعاون مع المواطن الأمريكي فيفيك راماسوامي، سيقود وزارة الكفاءة الحكومية".

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