رياضة شمال سيناء تواصل تنفيذ الدورات التدريبية الحرفية تحت شعار "علمني حرفة"

واصلت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء "ادارة تمكين الشباب" تنفيذ الدورات التدريبية الحرفية للعام الثالث على التوالي تحت شعار "علمني حرفة" للشباب والفتيات على حرفة المكرمية بمركز شباب مدينة العريش خلال الفترة من 10حتي 14 نوفمبر الجاري.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء الدكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء وتوجيهات ايهاب حسن عبد الوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء.

وأضاف"حسن عبد الوهاب"، أن هذه الدورات مهمة لتشجيع الشباب والفتيات علي التدريب المهني والحرفي، وأيضًا تصنيع المنتجات اليدوية باستخدام خامات بسيطة، ومساعدتهم في أن تكون مصدر دخل، بالإضافة إلى مواجهة الظروف الاقتصادية والدخول لسوق العمل، حيث أن تلك البرامج تدخل في حزمة أهداف واستراتيجية الوزارة لتنمية المجتمع.