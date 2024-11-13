محافظ شمال سيناء يستقبل وزير الشباب

استقبل اللواء الدكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، في ديوان عام المحافظة. فور وصول السيد وزير الشباب والرياضة لمحافظة العريش لبدء جولة تفقدية خلال المحافظة والتي ستتضمن عددا من المشروعات الشبابية والرياضية.، بحضور ايهاب حسن عبدالوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء، وعدد من قيادات المحافظة وقيادات الوزارة، بالإضافة إلى نواب مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة.

وخلال الزيارة، ناقش الطرفان آليات تطوير البنية التحتية الرياضية والشبابية في شمال سيناء، وتوفير سبل دعم المبادرات التي تسهم في تحسين بيئة الأنشطة الرياضية وتعزيز دور الشباب في المجتمع. كما تطرق الحديث ايضا عن الجولة التفقدية والتي ستشمل عدد من المنشآت الرياضية التي يجري العمل على تطويرها حالياً، والذي يأتي بدعم رؤية الدولة لتنمية المحافظات الحدودية.

أكد الدكتور أشرف صبحي أن محافظة شمال سيناء تمثل نموذجاً حيوياً لتوجهات الدولة المصرية نحو تحقيق التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل وفق خطة شاملة تهدف إلى تطوير البنية التحتية الرياضية، وإتاحة الفرصة للشباب لاستثمار طاقاتهم وإبداعهم. وأوضح الوزير أن هذه الزيارة تأتي في إطار الاهتمام الحكومي الخاص بشمال سيناء، ليس فقط لدعم الرياضة، ولكن أيضاً للمساهمة في تعزيز روح الانتماء لدى شباب المحافظة، ومساندتهم ليكونوا قوة دافعة في مسيرة التنمية.

وأضاف: “نجاح مصر في القفز 22 مرتبة في تصنيف المؤشر العالمي لتنمية الشباب لعام 2024 يعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة المصرية لدعم الشباب وتمكينهم، ونحن ملتزمون باستكمال هذا النجاح على مستوى جميع المحافظات”.

من جانبه، أشاد اللواء الدكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، بجهود وزارة الشباب والرياضة في دعم المشروعات التنموية بالمحافظة، مؤكداً أن شمال سيناء تشهد تطوراً ملحوظاً في مختلف القطاعات، بما في ذلك الرياضة.

مضيفا إن التعاون المستمر مع وزارة الشباب والرياضة يعكس رؤية القيادة السياسية التي تولي اهتماماً كبيراً بشباب سيناء، ونسعى معاً لتوفير كافة الإمكانات التي تحقق تطلعاتهم وتدعم استقرارهم في أرضهم.

تأتي هذه الزيارة لتؤكد على أهمية دعم المحافظات الحدودية، وتسليط الضوء على الدور المحوري الذي يلعبه الشباب في تحقيق التنمية الشاملة، بالتوازي مع توجهات الدولة نحو تعزيز ريادة مصر في مختلف المجالات.