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الأربعاء 13 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

رئيس سلامة الغذاء يلتقي الملحق التجاري النمساوي بالقاهرة لتعزيز التعاون بين البلدين

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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استقبل الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، جورج كرن، المستشار التجاري بسفارة النمسا بالقاهرة بحضور عدد من مسؤولي الهيئة والسفارة النمساوية، حيث تضمن اللقاء استعراض سبل التعاون المشترك بين البلدين.

بدأ اللقاء بترحيب الدكتور طارق الهوبي واستعراض الدور الرقابي للهيئة لضمان وصول غذاء صحي وآمن متضمنًا فحص الرسائل الغذائية المصدرة بالموانئ المختلفة، وكذا طرق سحب العينات وإصدار الشهادات المصاحبة للشحنات، واتخاذ الإجراءات اللازمة حال وجود أي حيود بها، بما يعزز من ثقة المستهلك في المنتج المصري  ويزيد من تنافسيته بالأسواق العالمية.

وفيما يخص منهجية وإدارة منظومة فحص الرسائل الغذائية الواردة، أوضح الهوبي وجوبية الإلتزام بالمواصفات القياسية المصرية والتي يتم إصدارها طبقًا للوائح الفنية الملزمة التي تصدرها الهيئة. 

وأشاد جورج كرن، المستشار التجاري بسفارة النمسا بالقاهرة بالدور الرقابي للهيئة ودورها الملموس في تعزيز الجهود وتذليل أي عقبات لفتح مختلف الأسواق العالمية أمام نفاذ صادرات مصر الغذائية، موضحًا أن هناك ما يقارب الـ 500 شركة تعمل تحت مظلة الغرفة التجارية النمساوية، وامكانية تعزيز التبادل التجاري بين البلدين من خلال تلك الشركات.

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