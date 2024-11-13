حفل لفريق WKMN في مكتبة الإسكندرية

تقدم مكتبة الإسكندرية من خلال مركز الفنون بمكتبة الإسكندرية، حفلاً موسيقيًا لفريق WKMN، وذلك يوم الجمعة الموافق 15 نوفمبر في تمام الساعة السابعة مساءً على خشبة المسرح الصغير بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية.

محمد علي المعروف أيضًا باسم WKMN، هو مغنٍ وكاتب أغانٍ مصري وعازف متعدد؛ يغني باللغة العربية المصرية، ويمزج بين البساطة وعمق المضمون، تعبر أغانيه عن تجارب الحياة اليومية، مع العديد من الايقاعات والنغمات.

يقدم WKMN صوتًا فريدًا من نوعه لموسيقى البوب ​​المستقلة، وقد قام مع أصدقائه بتأسيس فرقة سلالم المستقلة، حيث ألف العديد من الأغاني.

وحققت الفرقة نجاحًا واسعًا في مصر والشرق الأوسط وكانت تعتبر واحدة من أفضل الفرق الموسيقية في ذلك الوقت.

وفي عام 2019، انتقل علي إلى جنيف، وبدأ تدريبه على الإنتاج الموسيقي ومنذ عام 2020، أصدر 6 أغنيات مسجلة بين جنيف والقاهرة، بالتعاون مع مهندس الصوت طاهر صالح، وعازف الأكورديون وائل السيد، وصديقه عازف الجيتار جهاد التلباني.