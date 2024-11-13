وزير الشباب ومحافظ شمال سيناء يطلقان شعلة أولمبياد المحافظات الحدودية

اطلق الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء الدكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، شعلة أولمبياد المحافظات الحدودية في نسخته الخامسة،بحضور إيهاب حسن عبد الوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء،والقيادات التنفيذية بالمحافظة والتي تقام تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

أوضح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الأولمبياد يشكل جزءاً من استراتيجية الوزارة لتحقيق التنمية الرياضية في المحافظات الحدودية، مؤكدًا أن مثل هذه الفعاليات تسهم في تطوير البنية التحتية الرياضية وتمكين الشباب من استغلال إمكاناتهم الرياضية. وأضاف أن الأولمبياد يتماشى مع رؤية مصر 2030 الهادفة إلى تحقيق الرياضة الشاملة.

و تهدف اولمبياد المحافظات الحدودية الى العديد من الامور الهامة وليست فقط ممارسة الرياضة، ومنها : تعزيز التنافس الرياضي بين شباب المحافظات الحدودية، وتوفير منصة لاكتشاف المواهب الرياضية وتنميتها، وتعزيز الوعي بأهمية الرياضة ودورها في تحقيق التنمية الشاملة، وايضا دعم الدمج المجتمعي بين مختلف الفئات، بما في ذلك ذوي الهمم.

من جانبه، أشار اللواء الدكتور خالد مجاور إلى أهمية استضافة شمال سيناء لهذه الفعالية الكبرى، مشيدًا بالمشاركة الواسعة التي تعكس روح الوحدة والتكامل بين شباب مصر. وأضاف أن المحافظة تعمل على تطوير المنشآت الرياضية والبنية التحتية لدعم الأنشطة الرياضية المختلفة.

الجدير بالذكر انه يشارك في النسخة الحالية ست محافظات هي: "شمال سيناء، جنوب سيناء، مطروح، البحر الأحمر، الوادي الجديد، وأسوان"، كما ستشتمل المنافسات على العديد من الرياضات ومنها: "كرة القدم، كرة الطائرة، كرة السلة، كرة اليد، السباحة، ألعاب القوى، تنس الطاولة، الكاراتيه، كرة السرعة، كرة الطائرة الشاطئية، كرة القدم الشاطئية، كرة الطائرة جلوس، تنس الطاولة، والشطرنج".

حيث ستبدأ المنافسات الأولمبياد على داخل المحافظات لتصعيد الفائزين الاوائل، وتُختتم بلقاء رياضي يجمع أبطال المحافظات في مختلف الألعاب، حيث سيتم تكريم الفائزين بالميداليات والجوائز تقديراً لجهودهم ومواهبهم، في احتفالية رياضية تبرز إنجازات شباب المحافظات الحدودية.