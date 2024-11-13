ممرضة تقتل قاتلها المأجور.. محاولات اغتيال انتهت بالفشل بسبب أخطاء عجيبة

يُسجل التاريخ قائمة طويلة من محاولات الاغتيال الناجحة وأخرى أطول من المحاولات الفاشلة. أحيانًا، تُفسد المهمة بسبب أخطاء القتلة أنفسهم، وأحيانًا بسبب أخطاء من دفع ثمن القتل، وتتنوع الأسباب بين سوء تخطيط أو تدخل الشرطة وحتى رفض القتلة تنفيذ العملية لاعتبارات أخلاقية أو شخصية.

واغرب 10 محاولات اغتيال انتهت بالفشل نتيجة أخطاء قاتلة:

1- ممرضة تقتل قاتلها المأجور:

في 2006، تعرضت الممرضة “سوزان كوهن هاوزن” لمحاولة اغتيال دبرها زوجها السابق “مايك كونهاوزن”، الذي استأجر قاتلًا مأجورًا يُدعى “إدوارد هافي”، قاومت سوزان القاتل وخنقته حتى الموت، وحكم على مايك بالسجن 10 سنوات.

2- رسائل نصية خاطئة تكشف المؤامرة:

في 2017، أرسل “جيف ليتل” رسائل نصية لرجل يظنه قاتل مأجور، لكنها وصلت بالخطأ لرئيسه السابق الذي أبلغ الشرطة، فتم القبض على جيف.



3- زوجة تستأجر صديق زوجها دون أن تعلم:

في 2017، حاولت “ماريا سوسا” اغتيال زوجها “رامون”، لكنها استأجرت صديقه دون علمها، وأبلغ الصديق الشرطة، وتم القبض عليها وحكم عليها بالسجن 20 عامًا.



4- محاولة اغتيال تُفشلها شجاعة الضحية:

في 2012، تعرضت “نانسي شور” لهجوم قاتل مأجور أطلق عليها النار، لكنها نجت والتحقيقات كشفت أن زوجها دبر المحاولة، وحكم عليه بالسجن المؤبد.



5- قتلة يرفضون قتل النساء والأطفال:

في 2015، اختُطفت “نويلا ريكودو” بناءً على طلب زوجها “بالنينجا كلالا”، والقتلة رفضوا تنفيذ الجريمة وأطلقوا سراحها، وحُكم على الزوج بالسجن 9 سنوات.

6- جريمة تأمين تنتهي بخسارة الجناة:

في 2013، استأجرت “أولا ووكر” رجالًا لقتل زوجها “ويليام” بهدف تأمين حياته، وبعد نجاح الجريمة، اكتشفت أن المستفيد من التأمين هو زوجته السابقة.



7- مسدس لا يعمل على الهواء مباشرة:

في 2013، حاول “أوكتاي إنيميدوف” اغتيال السياسي التركي “أحمد دوغان”، لكن المسدس لم يعمل.



8- شرطية سرية تكشف المؤامرة:

في 2008، استأجرت “نيكول رايان” ضابطًا متخفيًا ظنت أنه قاتل مأجور لقتل زوجها.، وأوقعت بها الشرطة عبر تسجيلات صوتية.



9- قاتل يبرر محاولته بأنها “بحث لرواية”:

في 2017، دفع “ديفيد هاريس” مبلغًا لقاتل مأجور، لكنه كان ضابطًا سريًا، وبرر فعلته بأنها “بحث لرواية”، وحكم عليه بالسجن 17 عامًا.

