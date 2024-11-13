المحكمة توجه صفعة لنتنياهو

أعلنت محكمة إسرائيلية اليوم الأربعاء، رفض طلب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، تأجيل موعد الإدلاء بشهادته، موضحة أنها ستبدأ في ديسمبر المقبل، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام لبنانية.

و جاء في قرار المحكمة: "إن نقطة البداية للنقاش هي أننا في قرارنا الصادر بتاريخ 9 يوليو 2024 والذي حددنا فيه أن تبدأ مرافعة الدفاع في 2 ديسمبر 2024، قدمنا ​​رأينا لجميع الاعتبارات اللازمة للأمر".

وأضافت: "رغم أن أحداثاً حصلت خلال الحرب، بعضها مفصل في الطلب المعروض علينا، إلا أن بعضها كان معروفاً وقت اتخاذ القرار، ولم نقتنع بأن هناك تغيراً جوهرياً في الظروف، وهو ما قد يبرر تغيير الموعد المحدد في القرار."

وفي وقت سابق من اليوم، قال محامي الدفاع عن نتنياهو، أمام القضاة: "لقد قدمنا ​​طلبًا إلى المحكمة في وضع لا يوجد فيه خيار. لقد بذلنا جهدا كبيرا. نحن فريق دفاع محدود للغاية ولا نملك موارد".