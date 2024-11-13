وفد الاعتماد والرقابة الصحية بالأقصر يحتفل باليوم العالمي للأشعة داخل مستشفى الأورام

أجرى وفد من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بمحافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، زيارة ميدانية لمستشفى علاج الأورام بالمجان بمدينة طيبة، على هامش الاحتفال باليوم العالمي لعلم الأشعة، من أجل التعريف بأهمية دور الأشعة، وكذلك تسليط الضوء على الدور الحاسم الذي يلعبه أخصائي الأشعة في تعزيز أنظمة الرعاية الصحية وسلامة المرضى.

الوفد تعرف على خدمات قسم الأشعة التي يقدمها مستشفى علاج الأورام

وتضمنت الزيارة، التعريف بخدمات قسم الأشعة التي يقدمها مستشفى علاج الأورام للمرضى، والبرنامج المتكامل للسلامة من الإشعاع وممارسات العمل الآمنة للمرضى والمجتمع طبقا لمعايير السلامة وأدلة العمل العالمية.

وأعرب الوفد خلال زيارته للمستشفى عن سعادتهم الكبيرة، لما لمسوه من المستوى المتقدم للرعاية الصحية بمستشفى علاج الأورام بالمجان وبجودة الخدمات المقدمة داخل المستشفيات التى تقدم خدمات طبية تضاهي المستشفيات العالمية وسعيدون جداً بتلك الفرصة لنرى مثل هذا المستوى من الخدمات الطبية المميزة في علاج الأمراض السرطانية.

وأكد وفد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بالأقصر، على أن اليوم العالمي للأشعة يهدف إلى إلقاء الضوء على الإمكانات الطبية والعلمية والفنية داخل مستشفيات علاج الأورام بالأقصر، والدور الأساسي لأخصائيي الأشعة ومصوري الأشعة في اكتشاف الأورام مبكرا؛ وبدء مرحلة العلاج للتخفيف عن المرضى، بالإضافة إلى اتباع المعايير التعليمية والمهنية العالية المطلوبة من جميع العاملين في عمل الأشعة.

ومن جانبه، رحب محمود فؤاد الرئيس التنفيذي، بوفد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بالأقصر؛ مضيفاً أن هذه الإشادة من وفد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية على جودة الخدمة الطبية داخل مستشفيات علاج الأورام بالمجان، وما حققته من نجاحات كبيرة نالت الثقة العالمية، في علاج المرضى والوصول إلى نسب عالية من الشفاء للمرضى.

جدير بالذكر، أن اليوم العالمي للأشعة؛ هو حدث سنوي يوافق شهر نوفمبر من كل عام، ويقام بهدف بناء وعي أكبر بالقيمة التي يساهم بها علم الأشعة في توفير رعاية آمنة للمرضى، وتحسين فهم الدور الحيوي الذي يلعبه اختصاصي الأشعة وتقنيي الأشعة في سلسلة الرعاية الصحية، وكذلك يهدف للتوعية بدور الأشعة والتصوير الطبي في تحقيق رعاية آمنة للمرضى في مجالات الرعاية الصحية المختلفة.

اليوم العالمي للأشعة (4)

اليوم العالمي للأشعة (1)

اليوم العالمي للأشعة (2)