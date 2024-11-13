غدًا.. قافلة بيطرية مجانية كبيرة لمحافظة شمال سيناء

استعدت محافظة شمال سيناء بالتعاون مع وزارة الزراعة و استصلاح الأراضي ومديرية الطب البيطري بمحافظة شمال سيناء بقيادة الدكتورة عبير حجاب بتنفيذ قافلة طبية بيطرية مجانية شاملة للمواطنين على أرض المحافظة غدا الخميس الموافق ٢٠٢٤/١١/١٤م بقرية نجع شيبانة بمركز رفح ويوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٤/١١/٢٧م بقرية الروضة بمركز بئر العبد وذلك في إطار جهود الدولة المبذولة للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها طبقا لتوجيهات و روؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس #الجمهورية للتنمية المستدامة ٢٠٣٠ و دعم كلا من الدكتور علاء فاروق وزير الزراعة و دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء .

وتقدم اعمال الكشف و الرعاية و العلاج واعمال الرعاية التناسلية والكشف بالسونار وإجراء عمليات جراحية ومكافحة الطفيليات الداخلية و الخارجية وإجراء اختبارات لمرض البروسيلا وسحب عينات تقصي نشط لمرض انفلونزا الطيور وتقصي وبائي للعديد من الأمراض و منها الأمراض العابرة للحدود والتوعية و الارشاد عن الأمراض الحيوانية و الامراض المشتركة و كل مايختص بقطاع تنمية الثروة الحيوانية، والتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية و حمى الوادي المتصدع واختبارات و تحاليل من قبل معهد بحوث الصحة الحيوانية فرع العريش

والقافلة تقدم خدماتها بالمجان وتهدف إلى الحفاظ علي الثروة الحيوانية وتنميتها وتوفير الإرشاد الطبي البيطري المطلوب للنهوض والحفاظ على الثروة الحيوانية.