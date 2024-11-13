نورا عزمي: سعيدة بتتويج سيدات طائرة الزمالك كأفضل فريق نسائي في 2024

أعربت نورا عزمي، كابتن الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك "سيدات"، عن سعادتها بتتويج القلعة البيضاء، بجائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة، كأفضل فريق نسائي في 2024.



وقالت نورا عزمي عقب التتويج بالجائزة: "نشكر دولة الإمارات على التكريم والجائزة، وأشعر بسعادة بالغة".

وأضافت، أن الفريق بذل مجهودا كبيرا خلال الفترة الماضية، حتى يصل للمرحلة التي وصلنا إليها والتأهل لنهائيات كأس العالم للأندية.



واستكملت، أن نيرة الأحمر عضو مجلس إدارة نادي الزمالك من أبرز الداعمين للفريق، وأحد أسباب النجاح التي حققنه مؤخرا.



يذكر أن الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك "سيدات"، حصد جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة، التي تقام برعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، كأفضل فريق نسائي في 2024.



وضمت قائمة الترشيحات كل من: "نادي الزمالك (مصر)، بني ياس (الإمارات)، ومركز الصحراء العربية أول فريق نسائي محترف في سباقات الهجن (الإمارات)".

ويتكون الجهاز الفني لفريق طائرة الزمالك "سيدات" من: "أحمد فتحي مديرا فنيا، وأشرف عبد العال مدربا مساعدا، إكرامي هيكل مدربا، وبلال وتوت مخططا للأحمال، وعبد الرحمن إبراهيم محللا للأداء، وسمية ناجح أخصائيا للعلاج الطبيعي، وهبة حسنين مديرا إداريا".