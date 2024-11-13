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الأربعاء 13 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

غياب تريزيجيه ومروان ومرموش عن رحلة المنتخب أمام كاب فيردي

منتخب مصر
منتخب مصر
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قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، إراحة محمود تريزيجيه ومروان عطية من السفر إلى كاب فيردي في المباراة المقرر لها السادسة مساء الجمعة المقبل في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية، والتي حسمها الفراعنة بالتأهل بعد صدارة المجموعة قبل جولتين من النهاية بسبب الإيقاف وحصولهما على إنذارين.

كما قرر الجهاز الفني أيضًا إراحة عمر مرموش من السفر إلى كاب فيردي على أن يشارك الثلاثي تريزيجيه ومرموش ومروان عطية في مباراة بتسوانا المقرر لها الخامسة مساء الثلاثاء المقبل في الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات الإفريقية والمقرر إقامتها باستاد الدفاع الجوي.

وتغادر بعثة منتخب مصر في الرابعة عصر اليوم إلى كاب فيردي في رحلة تستغرق أكثر من 10 ساعات.

كاب فيردي بتسوانا الجهاز الفني لمنتخب مصر حسام حسن تريزيجيه و مروان عطية عمر مرموش