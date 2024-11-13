بروتوكول تعاون بين وزارة الشباب وجامعة العريش لدعم الرعاية الصحية للرياضيين

وقع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء الدكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، اليوم الأربعاء، بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الشباب والرياضة وجامعة العريش وجرت مراسم التوقيع بديوان عام المحافظة، بحضور عدد من القيادات التنفيذية والجامعية في إطار الجهود المستمرة لدعم الرعاية الصحية للرياضيين.

يهدف البروتوكول إلى الاستفادة من إمكانيات وخبرات كلية الطب وكلية علوم الرياضة بجامعة العريش لتطوير وحدة الطب الرياضي بمدينة العريش.

كما يتضمن تعزيز الخدمات الطبية المقدمة للرياضيين عبر برامج تأهيلية متقدمة، وتنظيم ورش عمل ودورات تدريبية لتأهيل الكوادر الطبية والمختصين في مجال الطب الرياضي، بما يضمن تقديم خدمات صحية متكاملة تواكب التطورات الحديثة.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن توقيع هذا البروتوكول يمثل خطوة استراتيجية نحو توفير رعاية صحية شاملة للرياضيين في شمال سيناء، مؤكدا أن تطوير وحدة الطب الرياضي بالعريش يعكس اهتمام الدولة بتحسين جودة الحياة الصحية للرياضيين، بما يدعم قدرتهم على تحقيق إنجازات رياضية متميزة.

وأضاف الوزير، أن شمال سيناء تحظى باهتمام خاص من القيادة السياسية، ونعمل على توجيه كافة إمكانيات الوزارة لدعم شباب المحافظة، وهذا البروتوكول ليس مجرد اتفاقية، بل هو بداية لمرحلة جديدة تركز على بناء أجيال رياضية قادرة على المساهمة في تعزيز صورة مصر رياضيا على الصعيدين المحلي والدولي.

وأكد اللواء الدكتور خالد مجاور أن هذا البروتوكول يعد نقطة انطلاق نحو تحسين الخدمات الصحية في المجال الرياضي بالمحافظة، مشيرا إلى أن التعاون مع جامعة العريش ووزارة الشباب والرياضة يهدف إلى توفير بنية تحتية متكاملة تخدم الرياضيين بشكل مباشر.

وأضاف المحافظ، أن تطوير الخدمات الصحية هو جزء لا يتجزأ من مسيرة التنمية الشاملة في سيناء، ونعمل بشكل مستمر على دعم المشروعات التي تلبي احتياجات الشباب وتساهم في استقرارهم على أرض المحافظة.

يأتي توقيع البروتوكول في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز التنمية في المحافظات الحدودية، ودعم قطاع الرياضة ببرامج وخدمات متطورة، تعكس رؤية الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة.