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الأربعاء 13 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

المكتبة المركزية بجامعة حلوان تنظم لقاءً توعويًّا للطلاب ذوي الإعاقة

لقاء توعوي
لقاء توعوي
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نظمت المكتبة المركزية بجامعة حلوان لقاءً توعويًا حول سبل الإتاحة المقدمة للطلاب ذوي الإعاقة، وذلك بقاعة مكتبة المكفوفين، ضمن فعاليات مبادرة "تمكين" للتوعية بحقوق وخدمات الأشخاص ذوي الاعاقة.

أقيم اللقاء تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، وبإشراف الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

 وأكد الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، أهمية دور تكنولوجيا المعلومات في تطوير مهارات البحث العلمي لذوي الإعاقة، مشدداً على حرص الجامعة على توفير المناخ التعليمي المناسب لتمكينهم من الاندماج الكامل في المجتمع.

وأوضحت الدكتورة دينا الحمادي، مدير مركز التميز للطلاب ذوي الإعاقة بالجامعة، بأن مبادرة "تمكين" تتم بالتعاون مع حملة "مانحي الأمل" العالمية (HOPE GIVER)، في إطار تطبيق مبادرة وزارة التعليم العالي لدعم شئون الطلاب ذوي الهمم، حيث تستهدف توعية كافة فئات المجتمع الجامعي من طلاب وأعضاء هيئة التدريس والاداريين بالخدمات والواجبات والحقوق للأشخاص ذوي الإعاقة.

تضمن اللقاء ندوة علمية عن التوحد وخصائصه وكيفية التعامل مع الأفراد مصابي التوحد، بالإضافة إلى تعريف شامل بخدمات مكتبة المكفوفين، والتي تشمل، تحويل المناهج الدراسية من الصيغة الورقية إلى الإلكترونية، طباعة المواد التعليمية بطريقة برايل، توفير التكنولوجيا المساعدة من برامج وأجهزة متخصصة.

أشخاص ذوي الإعاقة التعليم العالي التعليم والطلاب