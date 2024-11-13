اجتماع لمتابعة تذليل إجراءات نقل متحف بني سويف لمكتبة إسلام باشا

عقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اجتماعا لمتابعة مستجدات الإجراءات اللازمة لنقل متحف بني سويف إلى مقره الجديد بمكتبه إسلام باشا "مبنى الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف سابقا" بوسط المدينة العاصمة،والذي تم إقراره والموافقة عليه بعد معاينته من قبل لجنة مختصة من الوزارة لنقل المتحف إليه.

وخلال الاجتماع،تم استعراض الإجراءات التي قامت بها المحافظة بالتنسيق مع الوزارة،وتضمنت الإشارة إلى استيفاء بعض الإجراءات الخاصة بسند الملكية وإرسالها للوزارة، حيث أوضح المحافظ أن المكان تابع للمحافظة مشيرا إلى توجيهاته بالتنسيق مع الجهات العلمية والأكاديمية المختصة من الجامعات فيما يتعلق بالدراسة الإنشائية لإعادة تأهيل المكان ليتناسب مع طبيعة تصميم ومكونات المتحف وما يتعلق بها من وسائل العرض المتحفي.

كما وجه المحافظ بتوفير كافة التيسيرات وتذليل أية معوقات لسرعة نقل المتحف إلى المكان الجديد بوسط المدينة العاصمة والتي تعتبر ذات موقع إستراتيجي في قلب المدينة العاصمة ويتقاطع مع العديد من الشوارع والمناطق والميادين الحيوية، مؤكدا أهمية هذا المتحف لدى أبناء بني سويف ليكون شاهدا على عظمة وتاريخ تلك المحافظة التي تذخر بالعديد من الأثار والمقاصد السياحية والتاريخية عبر مختلف العصور الفرعونية والقبطية والإسلامية والحديثة.

حضر الاجتماع:العميد هشام سمير مساعد وزير السياحة والآثار،مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف، وبعض مديري الإدارات المعنية من الوزارة ، ومن المحافظة :على يوسف رئيس المدينة، ومديرو الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة :الأملاك ،الشؤون القانونية، الشؤون المالية،التخطيط العمراني، التنمية الاقتصادية ، المكتب الفني