طائرة سيدات الزمالك تحصد لقب أفضل فريق نسائي في 2024

حصد الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك "سيدات"، جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة، التي تقام برعاية الشيخة فاطمة بنت مبارك، كأفضل فريق نسائي في 2024.

وضمت قائمة الترشيحات كلا من: "نادي الزمالك (مصر)، نادي بني ياس (الإمارات)، ومركز الصحراء العربية أول فريق نسائي محترف في سباقات الهجن (من الإمارات)".

ومثل نادي الزمالك في الحفل الذي أقيم في الإمارات كل من، نيرة الأحمر عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء، ونورا عزمي كابتن الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك "سيدات".

ويتكون الجهاز الفني لفريق طائرة الزمالك "سيدات" من: "أحمد فتحي مديرا فنيا، وأشرف عبدالعال مدربا مساعدا، وإكرامي هيكل مدربا، وبلال وتوت مخططا للأحمال، وعبد الرحمن إبراهيم محللا للأداء، وسمية ناجح أخصائيا للعلاج الطبيعي، وهبة حسنين مديرا إداريا".